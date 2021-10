Jadwal Liga 2 Senin 4 Oktober: PSCS Cilacap vs PSG Pati, PSIM vs Hizbul Wathan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Senin, 4 Oktober 2021, akan menyajikan tiga laga pekan kedua. Satu tim akan berusaha merebut kemenangan kedua, sedang yang lainnya baru akan berjuang meraih kemenangan pertamanya.

Pada sore hari, 15:15, ada dua laga yang akan berlangsung. Badak Lampung vs PSKC Cimahi akan berlangsung di Stadion Madya Senayan Jakarta, sedangkan PSCS Cilacap vs PSG Pati akan digelar di Stadion Manahan Solo.

Badak Lampung, yang berlaga di Grup B, akan berusaha meraih kemenangan pertama setelah dikalahkan Persekat 3-1. Sedangkan PSKC sebelumnya dikalahkan Perserang Serang 2-1.

PSG Pati, milik Atta Halilintar, akan berjuang bangkit di Grup C. Mereka sebelumnya takluk 0-2 dari Persis Solo. Lawannya. PSCS justru mengawali musim dengan baik dan menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta.

PSIM akan berusaha bangkit saat melawan Hizbul Wathan, mulai 18:15. Pada laga sebelumnya, lawannya meraih hasil lebih baik karena mampu menahan Persijap Jepara 1-1.

Jadwal bola Liga 2

(Pekan kedua)

Senin, 4 Oktober 2021

15:15 Badak Lampung vs PSKC Cimahi (Vidio)

15:15 PSCS Cilacap vs PSG Pati (Vidio)

18:15 PSIM Yogyakarta vs Hizbul Wathan (OChannel).