Jadwal Bola Liga 2 Selasa 5 Oktober: 3 Laga, Termasuk Persekat vs RANS Cilegon

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Liga 2 pada Selasa, 5 Oktober 2021, akan menampilkan tiga pertandingan pekan kedua. Ada aksi Rans Cilegon FC melawan Persekat Tegal.

Partai Persekat Tegal vs RANS Cilegon FC akan berlangsung di Stadion Madya Gelora Senayan, mulai 15.15 WIB. Partai ini menjadi bagian dari jadwal Grup B.

RANS Cilgeon FC, yang sahamnya dimiliki selebriti Raffi Ahmad, saat ini tengah dalam tekanan karena dikalahkan Dewa United 1-3 dalam laga pertamanya. Kini mereka akan berjuang bangkit.

Persekat Tegal akan tampil percaya diri melawan tim bertabur bintang ini. Mereka menang 3-1 atas Badak Lampung pada laga pekan pertama lalu.

Selanjutnya, pada 18:15, pertandingan Persijap Jepara vs Persis Solo akan berlangsung di Stadion Manahan Solo.

Persis Solo akan berusaha menjaga kesempurnaan setelah mengalahkan PSG Pati 2-0 dalam laga pertamanya di Grup C. Persijap ditahan Hizbul Wathan 1-1 pada laga pembukanya.

Rangkaian jadwal hari ini akan ditutup dengan laga Perserang Serang vs Martapura Dewa United yang berlangsung di Stadion Madya, mulai 20.30 WIB. Pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal Grup B.

Perserang menang 2-1 atas PSKC Cimahi pada partai pertamanya. Sedangkan Dewa United secara mengejutkan mengalahkan RANS Cilegon.

Jadwal Liga 2

Selasa, 5 Oktober 2021

15:15 Persekat Tegal vs RANS Cilegon (Ochannel)

18:15 Persijap Jepara vs Persis Solo (Vidio)

20:30 Perserang Serang vs Martapura Dewa United (Vidio).