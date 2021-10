Tammy Abraham Dipanggil ke Timnas Inggris, Begini Reaksi Jose Mourinho

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho memberikan selamat kepada Tammy Abraham yang berhasil membawa kemenangan atas Udinese dalam laga lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico, Roma, Italia, 23 September 2021. REUTERS/Alberto Lingria

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, memanggil penyerang AS Roma, Tammy Abraham dan bek kiri Chelsea, Ben Chilwell, untuk bergabung ke skuadnya menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar bulan ini. The Three Lions akan menghadapi Andorra pada 9 Oktober dan Hongaria tiga hari setelahnya.

Kedua pemain itu dipanggil belakangan, pada Senin, sebagai tambahan. Chilwell masuk menggantikan rekan setimnya, Reece James yang mengalami cedera. Sementara, mantan pemain Chelsea, Abraham mendapat panggilan pertama sejak November 2020.

James dipanggil ke skuad, tetapi pelatih Chelsea, Thomas Tuchel mengungkapkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki selama pertandingan Liga Inggris, saat melawan Manchester City pada akhir September lalu. Bek kanan The Blues itu melewatkan pertandingan berikutnya melawan Juventus dan Southampton.

Abraham kembali dipanggil ke timnas setelah menunjukkan penampilannya yang apik bersama Roma di bawah Jose Mourinho. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan klub Italia itu dengan nilai transfer 34 juta pound sterling pada musim panas lalu.

Abraham telah mencetak empat gol dan menyumbang tiga assist dalam 10 penampilannya untuk Roma di semua kompetisi.

Pemain Chelsea Ben Chilwell mencetak gol ke gawang Leicester City dalam Final Piala FA di Stadion Wembley, London, Inggris, 15 Mei 2021. Sayangnya gol ini dianulir setelah VAR review Pool. REUTERS/Nick Potts

"Ben Chilwell dan Tammy Abraham telah ditambahkan ke skuad Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA yang akan datang," bunyi pernyataan resmi timnas Inggris pada Senin, 4 Oktober 2021.

"Semua pemain akan bergabung ke St George's Park pada Selasa, kecuali Reece James yang absen karena cedera."

Timnas Inggris ingin mempertahankan keunggulan mereka sebagai pimpinan Grup I kualifikasi Piala Dunia 2022 saat bertandang ke Andorra pada Sabtu, kemudian menjamu Hungaria di Wembley, pada Selasa pekan berikutnya.

The Three Lions hampir memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 yang bakal berlangsung pada musim dingin tahun depan. Bergabungnya Tammy Abraham ke skuad asuhan Southgate akan membawa dimensi baru dalam serangan mereka.

Keputusan Southgate memanggil Abraham kembali ke timnya tidak mengejutkan Mourinho. Bulan lalu, pelatih Portugal itu telah mengatakan bahwa pemainnya itu pantas bermain di timnas dan seharusnya sudah lebih dari enam penampilan seperti catatannya saat ini.

"Saya mencoba untuk menciptakan monster penyerang untuk Gareth Southgate," kata Mourinho tentang pemain nomor 9 AS Roma itu.

"Kecuali dia (Southgate) tidak mempunyai mata yang tepat dan masih belum memanggilnya ke timnas Inggris, maka saya akan menyarankan Tammy pindah negara. Dia pantas mendapatkan lebih banyak cap atas namanya."

Jose Mourinho memberikan pujiannya untuk Tammy Abraham setelah pemain Inggris itu bermain 90 menit dalam kemenangan AS Roma 2-0 atas Empoli di Liga Italia pada Minggu lalu. Ia mengatakan penyerangnya itu memainkan permainan yang hebat dalam pertandingan tersebut.

MIRROR, FOOTBALL ITALIA

