Jadwal Bola Kamis 7 Oktober: Timnas Indonesia, Liga 2, dan Belgia vs Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat pagi, 8 Oktober 2021, menampilkan pertandingan Timnas Indonesia, Liga 2 Indonesia, UEFA Nations League, dan Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Timnas Indonesia akan menjalani laga playoff Kualifikasi Piala Asia 2021 melawan Taiwan. Pertandingan akan berlangsung dua leg, yang pertama digelar malam ini, di Buriram, Thailand. Aksi Skuad Garuda akan disiarkan Indosiar.

Dari arena Liga 2, akan hadir pertandingan pekan pertama Grup A dan D. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Mitra Kukar vs PSBS Biak dan KS Tiga Naga vs PSMS Medan.

Dari UEFA Nations League akan tersaji partai besar babak semifinal, yakni Belgia vs Prancis . Pertandingan ini akan berlangsung di Italia, mulai 01.45 Jumat dinihari WIB. Pemenang laga ini sudah ditunggu Spanyol di final.

UEFA Nations League adalah kompetisi yang dibuat oleh badan sepak bola Eropa (UEFA) untuk menggantikan rangkaian jadwal uji coba selama jeda internasional. Ini kali kedua kompetisi digelar. Musim lalu Portugal menjadi juara.

Sementara itu, rangkaian jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Latin (Conmebol) akan berlangsung Jumat pagi. Pertandingan yang akan hadir antara lain Paraguay vs Argentina dan Venezuela vs Brasil.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 7 Oktober 2021

Playoff Kualifikasi Piala Asia

19:00 Indonesia vs Taiwan (Indosiar).

Liga 2 Indonesia

(Pekan pertama)

15:15 Mitra Kukar vs PSBS (Vidio)

18:15 KS Tiga Naga vs PSMS Medan (Vidio).

Jumat, 8 Oktober 2021

Semifinal UEFA Nations League

01:45 Belgia vs Prancis (Mola TV).

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol

06:00 Paraguay vs Argentina (Mola TV)

06:00 Uruguay vs Kolombia (Mola TV)

06:30 Venezuela vs Brasil (Mola TV)

07:30 Ekuador vs Bolivia (Mola TV)

08:00 Peru vs Cile (Mola TV).