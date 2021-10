Liga 2: Rekap Hasil Pekan Pertama Grup A dan D Serta Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga 2 pekan ini sudah menampilkan rangkaian jadwal pekan pertama dari Grup A dan Grup D. Hasil seri mendominasi.

Simak hasil selengkapnya:

Jadwal berikutnya akan berlangsung mulai Senin, 11 Oktober 2021.

Rekap Hasil, Jadwal, dan Klasemen per Grup

Grup A

(Lokasi: Jakabaring, Palembang)

Hasil

Semen Padang vs PSPS Riau 1-1

Sriwijaya FC vs Babel United 1-0

KS Tiga Naga vs PSMS Medan 1-1.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1 Sriwijaya FC 1 1 3 2 PSPS 1 0 1 3 Semen Padang 1 0 1 4 KS Tiga Naga 1 0 1 5 PSMS 1 0 1 6 Babel United 1 -1 0



Grup B

(Lokasi: Stadion Madya Senayan)

Hasil Pekan Pertama

Persekat vs Badak Lampung FC 3-1

Perserang Serang vs PSKC 2-1

Martapura Dewa United vs RANS Cilegon FC 3-1.

Hasil Pekan Kedua

Badak Lampung FC vs PSKC 0-1

Persekat vs RANS Cilegon FC 1-2

Perserang Serang vs Martapura Dewa United 0-2.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1 Dewa United 2 4 6 2 Persekat 2 1 3 3 PSKC 2 0 3 4 RANS Cilegon 2 -1 3 5 Perserang 2 -1 3 6 Badak Lampung 2 -3 0

Grup C

(Lokasi: Stadion Manahan Solo)

Hasil Pekan Pertama

Persis Solo vs PSG Pati 2-0

PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta 1-0

Persijap vs Hizbul Wathan FC 1-1.

Hasil Pekan Kedua

PSCS Cilacap vs PSG Pati 2-1

PSIM Yogyakarta vs Hizbul Wathan FC 1-1

Persijap vs Persis Solo 1-1.

Klasemen Liga 2 Grup C

No Tim Main Gol Poin 1 PSCS 2 2 6 2 Persis 2 2 4 3 Hizbul Wathan 2 0 2 4 Persijap 2 0 2 5 PSIM 2 -1 1 6 PSG Pati 2 -3 0

Grup D

(Lokasi: Tuah Pahoe, Palangkaraya, Kalimantan Tengah)

Hasil

Kalteng Putra vs Persiba 1-0

Sulut United vs Persewar 1-1

Mitra Kukar vs PSBS 1-1.

Klasemen