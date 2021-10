Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Setelah Brasil Kalahkan Venezuela 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Brasil menjaga kesempurnannya sekaligus memantapkan posisinya di puncak klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin. Bermain tanpa Neymar, mereka menang 3-1 saat berlaa di kandang Venezuela, Jumat, 8 Oktober 2021.

Venezuela sempat memimpin lewat gol Eric Ramírez pada menit ke-11. Brasil kemudian menyamakan kedudukan lewat gol Marquinho pada menit ke-70.

Gol penalti Gabriel Barbosa pada menit ke-85 dan gol lain dari Antony pada injury time memastikan kemenangan Brasil. Kini tim Samba mapan di puncak klasemen dengan nilai 17 dari 9 laga.

Mereka unggul 8 poin ari Argentina yang ada di posisi kedua dan baru bermain 0-0 dengan Paraguay.

Dalam laga lainnya, Uruguay juga bermain imbang tanpa gol dengan Kolombia. Sedangkan Ekuador dan Cile menang, masing-masing atas Bolivia (3-0) dan Cile (2-0).

Rangkaian jadwal pekan ke-11 akan berlangsung pada Ahad waktu setempat atau Senin pagi WIB, 11 Oktober 2021. Argentina akan melawan Uruguay, sedangkan Brasil menghadapi Kolombia.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin

Paraguay vs Argentina 0-0

Uruguay vs Kolombia 0-0

Venezuela vs Brasil 1-3

Ekuador vs Bolivia 3-0

Peru vs Cile 2-0.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin