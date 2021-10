Hasil Bola Dinihari 10 Oktober: Inggris Unggul 5-0, Ronaldo Bawa Portugal Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Ahad dinihari, 10 Oktober 2021, menyajikan rangkaian laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dan pertandingan uji coba. Timnas Inggris, Polandia, Denmark, dan Portugal sama-sama menang.

Dari laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup I, Timnas Inggris berhasil menang 5-0 di kandang Andorra. Gol The Three Lions dicetak Ben Chilwell, Bukayo Saka, Tammy Abraham, James Ward-Prowse, dan Jack Grealish.

Inggris meraih kemenangan keenamnya atau yang pertama dalam dua laga terakhir. Sebelumnya, sempat ditahan Polandia 1-1. Kini mereka memuncaki klasemen dengan nilai 19 dari 7 laga, unggul 4 poin dari Polandia. Andorra di posisi kelima (dari 6 tim) dengan nilai 3.

Di grup sama, Polandia menang 5-0 saat menjamu San Marino. Gol mereka dicetak oleh Karol Swiderski, Tomasz Kedziora, Adam Buksa, Krzysztof Piatek, serta gol bunuh diri Cristian Brolli.

Dari Grup F, Denmark menang 4-0 di kandang Moldova da Austria mengalahkan Kepulauan Faroe 2-0. Kini Denmark memuncaki klasemen dengan nilai 21, disusul Skotlandia (14), Israel (10), Austria (10), Faroe (4), dan Moldova (1).

Sementara itu, dari laga uji coba, Timnas Portugal berhasil mengalahkan Qatar 3-0. Cristiano Ronaldo menyumbang satu gol, sedangkan gol lain diceploskan Jose Fonte dan Andrea Silva.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Andorra vs Inggris 0-5

Moldova vs Denmark 0-4

Hungaria vs Albania 0-1

Polandia vs San Marino 5-0

Lithuania vs Bulgaria 3-1

Kazakhstan vs Bosnia 0-2

Azerbaijan vs Irlandia 0-3

Swedia vs Kosovo 3-0

Georgia vs Yunani 0-1

Finlandia vs Ukraina 1-2

Skotlandia vs Israel 3-2

Luksembourg vs Serbia 0-1

Swiss vs Irlandia Utara 2-0

Kep Faroe vs Austria 0-2.

Hasil Laga Uji Coba

Portugal vs Qatar 3-0.