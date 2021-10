Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022: Belanda dan Jerman Menang Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa pada Selasa dinihari, 12 Oktober 2021, menampilkan kemenangan besar Timnas Belanda dan Timnas Jerman.

Timnas Belanda mampu menang 6-0 saat menjamu Gibraltar. Dua gol Tim Oranye dicetak Memphis Depay. Gol lainnya diceploskan Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Arnault Danjuma, dan Donyell Malen.

Ini menjadi kemenangan keempat yang diraih Belanda. Dua kemenangan lainnya juga diraih dengan skor telak, yakni 6-1 (vs Turki) dan 4-0 (vs Montenegro).

Kini tim asuhan Louis van Gaal itu memuncaki klasemen Grup G dengan nilai 19 dari 8 laga, unggul dua poin dari Norwegia, yang mengalahkan Montenegro 2-0. Gibraltar ada di dasar kemenangan setelah terus dalam 8 laga yang dijalaninya.

Pada pertandingan lain, Timnas Jerman menang 4-0 di kandang Macedonia Utara. Timo Werner memborong dua gol, sedangkan gol lainnya diceploskan Kai Harvetz dan Jamal Musiala.

Jerman kini memuncaki klasemen Grup J dengan nilai 21, unggul 8 poin dari Rumania. Jerman menjadi tim Eropa pertama yang lolos ke putaran final. Macedonia Utara di posisi ketiga dengan dengan nilai 12.

Dalam laga lainnya, Kroasia ditahan Slovakia 2-2, Rusia menang 2-1 di kandang Slovenia, sedangkan Republik Cek unggul 2-0 atas Belarusia.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Belanda vs Gibraltar 6-0

Macedonia Utara vs Jerman 0-4

Kroasia vs Slovakia 2-2

Slovenia vs Russia 1-2

Siprus vs Malta 2-2

Belarusia vs Republik Cek 0-2

Estonia vs Wales 0-1

Latvia vs Turki 1-2

Norwegia vs Montenegro 2-0

Rumania vs Armenia 1-0

Islandia vs Liechtenstein 4-0.