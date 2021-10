Rekap Hasil, Klasemen, dan Jadwal Liga 2: Selasa Ini Ada RANS Cilegon dan Persis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Selasa, 12 Oktober 2021, akan menampilkan empat pertandingan, termasuk aksi RANS Cilegon FC dan Persis Solo dalam partai berbeda.

RANS Cilegon FC akan menjalani partai ketiganya di Grup B. Mereka akan melawan Perserang Serang di Stadion Madya Senayan.

RANS Cilegon akan berusaha menjaga tren. Mereka sempat dikalahkan Dewa United 3-1 pada partai perdana lalu bangkit dengan mengalahkan Persekat 2-1. Perserang juga baru sekali menang dan sekali kalah.

Sementara itu, Persis Solo hari ini akan melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Manahan Solo. Dalam laga terakhirnya di Grup C, Persis ditahan Persijap 1-1. Sedangkan PSIM belum pernah menang dan sebelumnya ditahan Hizbul Wathan.

Laga lainnya yang akan berlangsung hari ini adalah Tiga Naga vs PSPS Riau dan Persiba vs PSBS Biak.

Jadwal Liga 2 Selasa, 12 Oktober 2021

15:15 RANS Cilegon FC vs Perserang Serang

18:15 KS Tiga Naga vs PSPS Riau

18:30 PSIM Yogyakarta vs Persis Solo

20:30 Persiba vs PSBS Biak.

Kamis, 14 Oktober 2021

15:15 Persewar vs Mitra Kukar

18:15 PSMS Medan vs Semen Padang.

Jumat, 15 Oktober 2021

15:15 Babel United vs KS Tiga Naga

15:15 Persiba vs Sulut United

18:15 PSPS Riau vs Sriwijaya FC

20:30 PSBS Biak vs Kalteng Putra.

