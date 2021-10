Jadwal Liga 2 Rabu, Rekap Hasil, dan Klasemen: Ada PSMS Medan vs Semen Padang

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Rabu, 13 Oktober 2021, akan menampilkan dua pertandingan, termasuk aksi PSMS Medan yang disiarkan Ochannel.

Pertandingan PSMS Medan vs Semen Padang akan berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang, mulai 18;15 WIB. Ini merupakan laga pekan ketiga Grup A.

PSMS Medan sebelumnya menang menang 2-0 atas Babel United dan kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 4, unggul 3 poin dari Semen Padang yang belum pernah menang.

Pertandingan lainnya hari ini adalah Persewar Waropen vs Mitra Kukar, yang akan berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya mulai 15:15 WIB. Kedua tim sama-sama belum pernah menang dalam dua pertandingan Grup D dan sama-sama mengemas nilai satu.

Jadwal Liga 2 Selasa, 12 Oktober 2021

20:30 Persiba vs PSBS Biak.

Kamis, 14 Oktober 2021

15:15 Persewar Waropen vs Mitra Kukar (Vidio)

18:15 PSMS Medan vs Semen Padang (Ochannel).

Jumat, 15 Oktober 2021

15:15 Babel United vs KS Tiga Naga

15:15 Persiba vs Sulut United

18:15 PSPS Riau vs Sriwijaya FC

20:30 PSBS Biak vs Kalteng Putra.

Selanjutnya: Rekap Hasil dan Klasemen