Leicester City vs Manchester United Sabtu 16 Oktober, Raphael Varane Bakal Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United dipastikan tanpa bek tengah Raphael Varane saat bertandang ke Leicester City pada Sabtu, 16 Oktober nanti. Pemain internasional Prancis itu mengalami cedera saat tampil di final UEFA Nations League, Ahad lalu.

Varane tak bisa menyelesaikan pertandingan saat Les Blues mengalahkan La Roja 2-1 untuk membawa mereka meraih trofi kejuaraan tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu tertatih-tatih keluar lapangan pada menit ke-41 dan digantikan bintang Bayern Munchen, Dayot Upamecano.

Cedera yang dialami mantan bek Real Madrid itu menjadi pukulan bagi pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Sebab, Setan Merah telah kehilangan kapten Harry Maguire yang menjadi pilar di jantung pertahanan Setan Merah juga masih dalam pemulihan pasca-cedera betis.

Maguire telah absen sejak cedera yang dialaminya dalam kekalahan dari Aston Vila di Liga Inggris pada akhir September lalu. Dia telah melewatkan kemenangan 2-1 atas Villarreal dan hasil imbang 1-1 dengan Everton dan dikeluarkan dari skuad timnas Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Oktober.

Klub telah menyampaikan kabar terbaru mengenai kondisi Varane. Mereka mengumumkan bahwa bek Prancis itu akan absen dalam beberapa pekan karena cedera pangkal paha.

"Raphael Varane mengalami cedera otot pangkal paha di final UEFA Nations League dan telah mulai rehabilitasi di klub. Dia akan absen selama beberapa pekan," pernyataan Manchester United yang dikutip Sky Sports.

Cedera yang dialami Varane terjadi pada saat Manchester United sedang memasuki momen yang menentukan dalam upaya mereka bersaing mendapatkan trofi musim ini. Dalam beberapa pekan ke depan, mereka akan menghadapi sejumlah pertandingan penting di Liga Inggris dan Liga Champions.

Dengan pernyataan klub, Varane dipastikan akan melewatkan laga tandang ke Leicester City pada akhir pekan nanti, serta laga kandang menghadapi klub Italia, Atlanta, di babak penyisihan grup Liga Champions, 21 Oktober WIB.

Raphael Varane diperkirakan juga bakal melewatkan beberapa pertandingan selama menjalani pemulihan.

Berikut jadwal pertandingan Manchester United di Liga Inggris dan Liga Champions pada Oktober dan November:

16 Oktober: Leicester vs Manchester United

20 Oktober: Manchester United vs Atalanta

24 Oktober: Manchester United vs Liverpool

30 Oktober: Tottenham vs Manchester United

2 November: Atalanta vs Manchester United

6 November: Manchester United vs Manchester City

20 November: Watford vs Manchester United

23 November: Villarreal vs Manchester United

28 November: Chelsea vs Manchester United

30 November: Manchester United vs Arsenal

