Jadwal Liga Inggris Pekan Kedelapan dan Klasemen, 2 Laga Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan kedelapan. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung pada akhir minggu ini, dua di antaranya disiarkan langsung di SCTV.

Pekan jadi upaya mencari konsistensi oleh tim-tim yang ada di empat besar. Keempatnya tak ada yang mampu menang dalam kedua laga terakhirnya.

Chelsea yang kini memuncaki klasemen sempat dikalahkan Manchester City pada pekan keenam, meski bangkit dan menang atas Southampton (3-1) pada pekan lalu. Pada matchday kedelapan ini The Blues akan berlaga di kandang Brentford, dalam laga yang berlangsung Sabtu malam dan disiarkan SCTV.

Chelsea kini mengemas nilai 16 dari tujuh laga, unggul satu angka dari Liverpool. Brentford di posisi ketujuh dengan nilai 12.

Liverpool akan berjuang bangkit setelah terus ditahan seri lawan dalam dua laga terakhirnya. Mereka akan berlaga di kandang Watford, yang menempati posisi ke-15 setelah gagal menang dalam dua partai terakhirnya.

Manchester City, yang ada di posisi ketiga, baru bermain 2-2 dengan Liverpool. Tim juara bertahan itu akan menghadapi Burnley, yang ada di zona degradasi.

Manchester United, penghuni urutan keempat, gagal menang dalam dua jadwal terakhirnya. Mereka dikalahkan Aston Villa (0-1) dan ditahan Everton (1-1). Si Setan Merah akan menghadapi Leicester City pada Sabtu malam.

Laga menarik lainnya pekan ini antara lain Newcastle United vs Tottenham dan Arsenal vs Crystal Palace.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

Sabtu, 16 Oktober 2021

18:30 Watford vs Liverpool

21:00 Aston Villa vs Wolves

21:00 Leicester City vs Manchester United

21:00 Manchester City vs Burnley

21:00 Norwich vs Brighton

21:00 Southampton vs Leeds United

23:30 Brentford vs Chelsea (SCTV).

Ahad, 17 Oktober 2021

20:00 Everton vs West Ham

22:30 Newcastle United vs Tottenham (SCTV)

Selasa, 19 Oktober 2021

02:00 Arsenal vs Crystal Palace.

Klasemen Liga Inggris