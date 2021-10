Final Sepak Bola PON XX: Jejak Papua dan Aceh Sebelum Bertemu di Partai Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Partai final cabang olahraga sepak bola PON Papua akan menyajikan duel Papua dan Aceh Aceh di Stadion Mandala, Jayapura, Kamis, 14 Oktober 2021, pukul 19:00 WIT.

Pada pertandingan sebelumnya, Papua berhasil melanjutkan tren kemenangan mereka dengan mengalahkan Kalimantan Timur di semifinal PON Papua dengan skor 5-1 di Stadion Mandala, Jayapura, 12 Oktober lalu.

Sebelumnya di babak 6 besar, Papua berhasil mengatasi semua lawannya di Grup D dengan mengalahkan Aceh 1-0 dan Sumatera Utara 2-0.

Papua datang ke Grup E babak 6 besar cabang sepak bola putra usai menjadi juara Grup A pada babak penyisihan PON Papua cabang olahraga sepak bola putra.

Di Grup A, Papua berhasil melibas Jawa Barat 5-1, lalu berhasil mengalahkan Maluku Utara 3-1 dan menghantam Nusa Tenggara Timur dengan skor 4-0.

Di sisi lain, Aceh berhasil melaju ke final PON Papua cabang olahraga sepak bola putra setelah secara mengejutkan berhasil memenangkan partai semifinal menghadapi Jawa Timur dengan skor 2-1.

Aceh berhasil lolos ke semifinal dari Grup D usai dikalahkan Papua dengan skor tipis 0-1 dan berhasil menang 2-1 atas Sumatera Utara.

Di fase penyisihan Grup C, Aceh tercatat bisa keluar sebagai juara grup usai meraih satu kemenangan dan satu kekalahan namun memiliki produktivitas gol yang baik.

Di Grup C, Aceh tercatat harus menelan kekalahan 1-2 melawan Sulawesi Utara dan berhasil menang secara dramatis 3-2 atas Kalimantan Timur.

Pertemuan Papua vs Aceh ini merupakan partai ulangan Grup D babak 6 besar sepak bola putra PON Papua di mana tuan rumah berhasil mengalahkan tim tanah Rencong dengan skor tipis 1-0.

Perjalanan Papua dan Aceh menuju final sepak bola PON Papua:

Tim Sepak Bola Papua

Grup A:

5-1 vs Jawa Barat

3-1 vs Maluku Utara

4-0 vs Nusa Tenggara Timur.

Grup D Babak 6 Besar:

1-0 vs Aceh

2-0 vs Sumatera Utara.



Semifinal:

5-1 vs Kalimantan Timur.

Tim Sepak Bola Aceh

Grup C:

1-2 vs Sulawesi Utara

3-2 vs Kalimantan Timur.



Grup D Babak 6 Besar:

0-1 vs Papua

2-1 vs Sumatera Utara.



Semifinal.

2-1 vs Jawa Timur.