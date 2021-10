Barcelona Perpanjang Kontrak Pedri, Ada Klausa Senilai Rp 16,4 T

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona dikabarkan telah memperpanjang kontrak gelandang muda Pedri. Mereka memagari Pedri dengan klausa pemutusan senilai 1 miliar euro atau sekitar Rp 16,4 triliun.

Kabar perpanjangan kontra Pedri itu dihembuskan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Dalam cuitannnya, dia menyatakan bahwa pengumuman secara resmi akan dilakukan pada Jumat besok, 15 Oktober 2021 waktu setempat.

Jurnalis asal Italia itu juga menyatakan bahwa Barcelona terus melakukan negosiasi dengan agen Ansu Fati, Jorge Mendes.

"Barcelona berencana untuk mengumumkan kontrak baru Pedri pada Jumat ini (dengan klausa 1 miliar euro sudah dikonfirmasikan) kemudian menyelesaikan kesepakatan dengan Ansu Fati. Negosiasi dengan agennya, Mendes, sudah dalam tahap akhir," cuit Romano.

Barcelona are planning to announce Pedri’s new contract this Friday [with €1B clause confirmed] and then complete the agreement with Ansu Fati. Negotiations are at final stages with his agent Mendes. #FCB

Gavi, Araújo, Dembélé are in Barça ‘renewals list’ too. #Barça