Jadwal Bola Jumat 15 Oktober: Liga 1, Liga 2, dan PSG di Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat hingga Sabtu dinihari, 16 Oktober 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Selain itu ada laga Liga Jerman dan aksi PSG di Liga Prancis.

Dari Liga 1, akan hadir dua pertandingan pekan ketujuh atau laga awal putaran kedua. PSIS Semarang akan menghadapi Persik Kediri, sedangkan PSS Sleman melawan Barito Putera.

Liga 2 menyajikan empat pertandingan pekan ketiga dari Grup A dan D. Malam ini antara lain ada laga PSPS Riau vs Sriwijaya FC yang disiarkan live di Ochannel.

Dari Liga Prancis, dinihari nanti, akan hadir pertandingan PSG vs Angers. PSG akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Rennes 0-2. Mereka tak akan diperkuat Lionel Messi dan Neymar yang masih membela tim nasional.

Dari Liga Jerman, dinihari nanti, akan hadir satu pertandingan Hoffenheim vs FC Koln.

Jadwal bola selengkapnya

Jumat, 15 Oktober 2021

BRI Liga 1

(Pekan ketujuh)

15:15 PSIS Semarang vs Persik Kediri (Vidio)

18:15 PSS Sleman vs Barito Putera (Ochannel).

Liga 2

(Pekan ketiga)

15:15 Persiba vs Sulut United Streaming (Vidio)

15:15 PSPS Riau vs Sriwijaya FC (Ochannel)

18:15 Babel United vs KS Tiga Naga (Vidio)

20:30 PSBS Biak vs Kalteng Putra (Vidio)

Sabtu, 16 Oktober 2021

Liga Prancis

(Pekan ke-10)

02:00 PSG vs Angers (RCTI+).

Liga Jerman

(pekan kedelapan)

01:30 Hoffenheim vs FC Koln (Mola TV).