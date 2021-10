Jadwal Bola Sabtu 16 Oktober: Liga 1, Chelsea, Liverpool, MU, Inter, AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 17 Oktober 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Dari Liga 1 ada empat laga pekan ketujuh, termasuk Persela Lamongan vs Madura United, Persipura Jayapura vs Persebaya Surabaya, dan Bhayangkara FC vs Persib Bandung yang akan disiarkan Indosiar.

Liga Inggris akan menghadirkan jadwal pekan kedelapan. Malam ini ada laga Brentford vs Chelsea yang tayang live di SCTV. Selain itu ada Watford vs Liverpool serta Leicester City vs Manchester United.

Liga Italia pekan kedelapan akan menyajikan Lazio vs Inter Milan. Selain itu ada partai AC Milan vs Verona yang live di RCTI.

Liga Spanyol malam ini akan menyajikan laga Levante vs Getafe. Sedangkan Borussia Dortmund vs Mainz akan menjadi salah satu daya tarik Liga Jerman. Adapun jadwal Liga Prancis akan menampilkan laga Lyon vs AS Monaco.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 16 Oktober 2021

Liga 2

(Pekan ketujuh)

15:15 Persela Lamongan vs Madura United (Indosiar)

15:15 Persita Tangerang vs Persiraja Banda Aceh (Vidio)

18:15 Persipura Jayapura vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

20:45 Bhayangkara FC vs Persib Bandung (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

18:30 Watford vs Liverpool

21:00 Aston Villa vs Wolves

21:00 Leicester City vs Manchester United

21:00 Man City vs Burnley

21:00 Norwich vs Brighton

21:00 Southampton vs Leeds United

23:30 Brentford vs Chelsea (SCTV).

Liga Prancis

(Pekan ke-10)

22:00 Clermont vs Lille (Bein Sport).

Liga Italia

(Pekan kedelapan)

20:00 Spezia vs Salernitana (Bein Sport)

23:00 Lazio vs Inter Milan (RCTI+).

Liga Jerman

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

20:30 Union Berlin vs Wolfsburg

20:30 Frankfurt vs Hertha Berlin

20:30 Borussia Dortmund vs Mainz

20:30 Freiburg vs RB Leipzig

20:30 Greuther Furt vs Bochum

23:30 Munchengladbach vs Stuttgart.

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan)

23:30 Levante vs Getafe (Bein Sport).

Ahad, 17 Oktober 2021

Liga Prancis

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

02:00 Lyon vs AS Monaco

Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

01:45 AC Milan vs Verona (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan)

02:00 Real Sociedad vs Mallorca.

