Klasemen Liga Italia Pekan Ke-8: AC Milan Menang, Inter Milan Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan kedelapan, Sabtu malam, 17 Oktober 2021, menampilkan hasil yang bertolak belakang yang diraih dua klub asal kota Milan. AC Milan menang, sedangkan Inter Milan kalah.

AC Milan menang 3-2 saat menjamu Verona di San Siro. Kemenangan itu sedikit berbau keberuntungan karena dipastikan oleh gol bunuh diri lawan.

Milan dikejutkan oleh gebrakan ladan dalam laga itu. Mereka langsung tertinggal dua gol, lewat gol Gianluca Caprari (menit 7) dan gol penalti Antonin Barak (24).

Rossoneri kemudian meraih gol lewat Olivier Giroud (59) dan penalti Franck Kessie (76), Gol bunuh diri pemain Verotna, Koray Günter (78), kemudian menjadi penentu kemenangan.

Milan terus menang dalam empat laga terakhirnya. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 22, hanya unggul satu gol dari Napoli yang baru akan melawan Torino malam ini. Verona ada di posisi ke-13 dengan nilai 8.

Dalam pertandingan lain, Inter Milan takluk 1-3 saat berlaga di kandang Lazio. Unggul lebih dahulu lewat penalti Ivan Perisic, namun kemudian kebobolan oleh gol Ciro Immobile (penalti), Felipe Anderson, Sergej Milinkovic-Savic.

Kemenangan ini membawa Lazio naik ke posisi lima klasemen sementara Serie A dengan 14 poin. Sedangkan Inter harus tertahan di urutan ketiga dengan 17 poin.

Lanjutan Liga Italia malam ini antara lain akan diwarnai laga Juventus vs AS Roma.

Hasil Liga Italia Pekan Kedelapan:

AC Milan vs Verona 3-2

Lazio vs Inter 3-1

Spezia vs Salernitana 2-1.

Klasemen Liga Italia



