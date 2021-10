Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-8: MU Keok; Liverpool, Chelsea, Man City Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan kedelapan, Sabtu malam, menampilkan kejutan besar. Manchester United dikalahkan Leicester City 2-4.

Manchester United tampil tak maksimal dalam laga di King Power Stadium itu. Mereka kebobolan oleh gol Youri Tielemans, Caglar Soyuncu, Jamie Vardy, dan Patson Daka. Mereka kemudian hanya bisa meraih dua gol lewat Mason Greenwood dan Marcus Rashford.

Hasil ini membawa Leicester ke posisi ke-11 klasemen sementara Liga Inggris dengan 11 poin. Sedangkan, United harus tertahan di posisi kelima dengan 14 poin.

Dalam laga lain, Manchester City menang 2-0 atas Burnley di Etihad Stadium. Gol tim tuan rumah itu dicetak Bernardo Silva dan kapten tim Kevin De Bruyne.

Dengan hasil ini, Manchester City menempati peringkat kedua klasemen liga dengan 17 poin. Sedangkan Burnley ada di urutan ke-19 dengan tiga poin.

Posisi puncak klasemen ditempati Chelsea yang menang 1-0 di kandang Brentford. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Ben Chilwell.

Chelsea kini mengemas nilai 19 poin, menyalip kembali Liverpool (18) yang sempat naik ke puncak klasemen setelah menang 5-0 atas Watford, berkat hat-trick Roberto Firmino.

Hasil Liga Inggris Pekan Kedelapan:

Watford vs Liverpool 0-5

Aston Villa vs Wolves 2-4

Leicester City vs Manchester United 4-2

Manchester City vs Burnley 2-0

Norwich vs Brighton 0-0

Southampton vs Leeds United 0-0

Brentford vs Chelsea 0-1.

Klasemen Liga Inggris



