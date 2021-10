Jadwal Bola Ahad 17 Oktober: Spurs, Juventus, Barcelona, Bayern, Juga Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 18 Oktober 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Dari Liga 1 ada tiga laga pekan ketujuh. Dua pertandingan, PSM Makassar vs Bali United dan Persija Jakarta vs Arema FC akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Adapun jadwal Tira Persikabo vs Borneo FC tayang di Vidio.

Liga Inggris akan menghadirkan jadwal pekan kedelapan. Malam ini ada laga Newcastle United vs Tottenham yang tayang langsung di SCTV. Selain itu ada pertandingan Everton vs West Ham di Mola TV.

Liga Italia pekan kedelapan akan menyajikan Napoli vs Torino. Pada Senin dinihari, partai Juventus vs AS Roma disiarkan live di RCTI.

Liga Spanyol malam ini akan menyajikan laga Barcelona vs Valencia. Sedangkan Leverkusen vs Bayern Munchen akan menjadi salah satu daya tarik Liga Jerman. Adapun jadwal Liga Prancis antara lain akan menampilkan laga Troyes vs Nice dan Marseille vs Lorient.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 17 Oktober 2021

Liga 1

(Pekan ketujuh)

15:15 PSM Makassar vs Bali United (Indosiar)

18:15 Persija Jakarta vs Arema FC (Indosiar)

20:30 Tira Persikabo vs Borneo FC (Vidio).

Liga Inggris

(Pekan kedelapan)

20:00 Everton vs West Ham (Mola TV)

22:30 Newcastle United vs Tottenham (SCTV).

Liga Prancis

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

18:00 Troyes vs Nice

20:00 Bordeaux vs Nantes

20:00 Strasbourg vs Etienne

20:00 Brest vs Reims

20:00 Metz vs Rennes

22:00 Montpellier vs Lens.

Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

17:30 Cagliari vs Sampdoria

20:00 Udinese vs Bologna

20:00 Genoa vs Sassuolo

20:00 Empoli vs Atalanta

23:00 Napoli vs Torino.

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan)

19:00 Rayo Vallecano vs Elche

21:15 Celta Vigo vs Sevilla

23:30 Villarreal vs Osasuna.

Liga Jerman

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

20:30 Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen

22:30 Augsburg vs Bielefeld.

Senin, 18 Oktober 2021

Liga Prancis

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

01:45 Marseille vs Lorient.

Liga Italia

(Pekan kedelapan)

01:45 Juventus vs AS Roma (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan)

02:00 Barcelona vs Valencia (Bein Sport).

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.