Jadwal Liga 2 Senin 18 Oktober: 4 Laga, Ada Persis Solo vs Hizbul Wathan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin, 18 Oktober 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga 2. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung.

Pertandingan paling menarik dinantikan adalah Persis Solo vs Hizbul Wathan. Laga Grup C ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, mulai 18:15 WIB.

Persis Solo, yang dimiliki dan dipimpin Kaesang Pangarep, masih belum menemukan performa terbaiknya. Tim itu ditahan seri lawan dalam dua laga terakhirnya dan kini hanya menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 5 dari 3 laga.

Persis tertinggal 4 poin dari PSCS Cilacap, yang sore ini akan menghadapi Persijap Jepara. PSCS terus menang dalam tiga laga awalnya.

Hari ini juga akan hadir Perserang Serang vs Persekat Tegal dan Dewa United vs PSKC Cimahi dari Grup B. Dewa United kini memuncaki klasemen dengan nilai 9, unggul 3 poin dari Persekat. PSKC di posisi kelima dengan nilai 3, terpaut satu angka dari Perserang yang ada di atasnya.

Jadwal Liga 2 Senin, 18 Oktober 2021:

15:15 Perserang Serang vs Persekat Tegal

15:15 Persijap Jepara vs PSCS Cilacap

18:15 Persis Solo vs PS Hizbul Wathan

20:30 Dewa United vs PSKC Cimahi.







