Hasil Liga 2 Pekan Keempat: Persis Solo Kalahkan Hizbul Wathan 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Persis Solo berhasil mengalahkan Hizbul Wathan dengan skor 2-1 dalam laga pekan keempat Grup C Liga 2 di di Stadion Manahan, Solo, Senin, 18 Oktober 2021.

Gol pertama Persis Solo dicetak Alberto Goncalves pada menit ke-30 dari titik penalti. Keunggulan itu digandakan Rifaldi Bawuo pada menit ke-49, memanfaatkan umpan Agi Pratama.

Hizbul Wathan hanya bisa mengecilkan ketertinggalan lewat gol Arif Yanggi Rahman pada menit ke-67, memanfaatkan umpan Wahyu Saputro.

Bagi Persis, hasil ini menjadi peningkatan setelah terus ditahan lawan dalam dua laga sebelumnya. Tim milik putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 8.

Persis tertinggal 2 poin dari PSCS Cilacap yang masih mampu menjaga posisinya di puncak klasemen meski sore tadi ditahan Persijap Jepara 0-0.

Hizbul Wathan belum pernah menang dalam empat laga yang dijalaninya. Mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 2.

Hasil dan Jadwal Liga 2 Senin, 18 Oktober 2021:

Perserang Serang vs Persekat Tegal 1-3

Persijap Jepara vs PSCS Cilacap 0-0

Persis Solo vs PS Hizbul Wathan 2-1

20:30 Dewa United vs PSKC Cimahi.