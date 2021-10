Jadwal Liga Champions Pekan Ke-3 Bergulir Minggu Ini, 4 Laga Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan memasuki pekan ketiga. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung pada tengah minggu ini, empat di antaranya disiarkan langsung SCTV.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji adalah Manchester United vs Atalanta. Kedua tim berlaga di Grup F. Atlanta kini memuncaki klasemen dengan nilai empat, unggul satu poin dari MU di posisi ketiga.

Di liga domestik, Atalanta baru menang 4-1 atas Empoli di Serie A. Sedangkan MU baru saja dikalahkan Leicester City 2-4.

Laga lain yang juga menarik tersaji di Grup B. Atletico Madrid akan menjamu Liverpool. Kedua tim belum terkalahkan pada dua laga sebelumnya. Liverpool memuncaki klasemen dengan enam poin, unggul dua poin dari lawannya.

Liverpool baru menang skor 5-0 atas Watford di Liga Inggris. Sedangkan Atletico tidak bermain akhir pekan lalu.

Jadwal Liga Champions lain pekan ini antara lain akan menghadirkan laga Club Brugge vs Manchester City, Barcelona vs Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, FC Porto vs AC Milan, Chelsea vs Malmo, dan Zenit vs Juventus.

Jadwal Liga Champions

(Pekan ketiga, live Vidio)

Selasa, 19 Oktober 2021

23:45 Club Brugge vs Manchester City (SCTV)

23:45 Besiktas vs Sporting CP.

Rabu, 20 Oktober 2021

02:00 PSG vs RB Leipzig

02:00 FC Porto vs AC Milan

02:00 Atletico Madrid vs Liverpool (SCTV)

02:00 Ajax vs Dortmund

02:00 Inter Milan vs Sheriff

02:00 Shakhtar Donetsk vs Real Madrid

23:45 Barcelona vs Dynamo Kiev (SCTV)

23:45 Salzburg vs Wolfsburg.

Kamis, 21 Oktober 2021

02:00 Benfica vs Bayern Munchen

02:00 Young Boys vs Villarreal

02:00 Manchester United vs Atalanta (SCTV)

02:00 Lille OSC vs Sevilla

02:00 Chelsea vs Malmo

02:00 Zenit vs Juventus.