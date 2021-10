Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Kedelapan, 6 Laga Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan kedelapan. Rangkaian pertandingannya akan bergulir minggu ini, dengan enam laga di antaranya disiarkan Indosiar.

Bhayangkara FC akan berusaha bangkit dari kekalahan dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Setelah pekan lalu dikalahkan Persib Bandung, tim asuhan Paul Munster itu akan menghadapi juara bertahan bali United pada Sabtu malam.

Laga itu sekaligus akan menjadi arena Bali United untuk bangkit. Tim asuhan Stafano Cugurra itu gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dikalahkan PSM Makassar 2-1. Saat ini mereka hanya menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 12.

PSIS Semarang dan Persib Bandung akan sama-sama berusaha mempertahankan status tak terkalahkan. PSIS, yang menempati posisi kedua klasemen, akan melawan Barito Putera, Rabu. Sedangkan Persib, yang ada di urutan ketiga, akan menghadapi PSS Sleman pada Jumat.

Tim ibu kota Persija Jakarta akan menghadapi Madura United pada Jumat. Persija baru dikalahkan Arema FC 0-1 dan kini menempati posisi kedelapan klasemen. Madura United terus ditahan seri lawan dalam tiga laga terakhirnya dan kini menghuni posisi ke-11 klasemen.

Pekan ini juga ada laga Persik Kediri vs Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan, Persita Tangerang vs Tira Persikabo, Borneo FC vs PSM Makassar, dan Persiraja Banda Aceh vs Arema FC.

Jadwal Liga 1(Pekan kedelapan)

Rabu, 20 Oktober 2021

20:30 Barito Putera vs PSIS Semarang (Indosiar).

Kamis, 21 Oktober 2021

18:15 Persik Kediri vs Persipura Jayapura (Vidio)

20:30 Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan (Indosiar).

Jumat, 22 Oktober 2021

15:15 Persita Tangerang vs Tira Persikabo (Vidio)

18:15 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

20:45 Borneo FC vs PSM Makassar (Vidio)

20:45 Madura United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Sabtu, 23 Oktober 2021

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Arema FC (Indosiar).

20:45 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar)

Klasemen Liga 1