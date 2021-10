Jadwal Liga Champions Rabu 20 Oktober: Barcelona, MU, Chelsea, Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan ketiga akan hadir pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 21 Oktober 2021. Ada dua laga yang disiarkan langsung SCTV.

Salah satu partai menarik malam ini adalah Manchester United vs Atalanta, yang dijadwalkan akan disiarkan SCTV. Kedua tim berlaga di Grup F.

Atalanta kini memuncaki klasemen dengan nilai empat, unggul satu poin dari MU di posisi ketiga. Di liga domestik, Atalanta baru menang 4-1 atas Empoli di Serie A. Sedangkan MU baru saja dikalahkan Leicester City 2-4.

Laga lain yang juga akan ditayangkan langsung adalah Barcelona vs Dynamo Kiev, dari Grup E. Barca masih terpuruk di dasar klasemen, tanpa kemenangan dari dua laga. Kiev setingkat di atasnya dengan nilai satu.

Dari grup sama, malam ini, Bayern Munchen akan berlaga di kandang Benfica. Bayern kini mengemas nilai enam, unggul dua poin dari calon lawannya.

Pertandingan lainnya malam ini adalah Lille vs Sevilla, Chelsea vs Malmo, dan Zenit vs Juventus.

Jadwal Liga Champions

Rabu, 20 Oktober 2021

23:45 Barcelona vs Dynamo Kiev (SCTV)

23:45 Salzburg vs Wolfsburg.

Kamis, 21 Oktober 2021

02:00 Benfica vs Bayern Munchen

02:00 Young Boys vs Villarreal

02:00 Manchester United vs Atalanta (SCTV)

02:00 Lille OSC vs Sevilla

02:00 Chelsea vs Malmo

02:00 Zenit vs Juventus.