Jadwal Liga 1 dan Liga 2 Rabu 20 Oktober: 5 Laga, Aksi PSIS Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu, 20 Oktober 2021, menampilkan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia.

Dari Liga 1 ada satu laga pekan kedelapan. Barito Putera akan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung, Bantul, mulai 20:20 WIB. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Barito Putera masih terpuruk di zona degradasi, kedua terbawah, dengan nilai empat dari tujuh laga. Mereka terpaut satu poin dari Persipura Jayapura di zona aman. Dua pekan sebelumnya, mereka beruntun dikalahkan lawan.

PSIS Semarang akan berusaha mempertahankan catatan tak terkalahkan. Mereka baru meraih dua kemenangan beruntun dan kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 15, tertinggal satu angka dari Bhayangkara FC.

Sementara itu, dari Liga 2, ada empat pertandingan pekan keempat. Dari Grup A ada laga PSPS Riau vs PSMS Medan dan Semen Padang vs Babel United. Sedangkan Grup D menghadirkan laga Sulut United vs PSBS Biak dan Persewar vs Persiba Balikpapan.

Jadwal Liga 1 Rabu, 20 Oktober 2021

Rabu, 20 Oktober 2021

20:30 Barito Putera vs PSIS Semarang (Indosiar).

Jadwal Liga 2 Rabu, 20 Oktober 2021

15:15 Sulut United vs PSBS Biak

15:15 PSPS Riau vs PSMS Medan

18:15 Semen Padang vs Babel United

20:30 Persewar vs Persiba Balikpapan.

