Hasil Liga 2 Rabu 20 Oktober: PSPS Kalahkan PSMS 1-0, Sulut Utd vs PSBS Biak 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 2 pekan keempat hadir pada Rabu, 20 Oktober 2021. Inilah hasil dua laga di antaranya:

Sulut United vs PSBS Biak 1-1

Pertandingan Grup D yang berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, ini berakhir dengan skor 1-1.

Sulut United unggul cepat, pada menit keempat, lewat gol Yudi Khoerudin. Gol tercipta berkat assist dari Mahdi Fahri Albaar.

PSBS membalas pada menit ke-85. Gol penalti Ananias Fingkreuw sekaligus memastikan skor akhir jadi imbang.

Hasil seri ini jadi yang ketiga yang diraih Sulut dalam empat laga awalnya musim ini. Satu laga lain berakhir dengan kemenangan. Kini tim itu menempati posisi kedua klasemen Grup D dengan nilai 6.

PSBS Biak meraih hasil seri kedua dan sejauh ini belum berhasil menang. Mereka terpuruk di dasar klasemen (6) dengan nilai 2.

PSPS Riau vs PSMS Medan 1-0

Pertandingan ini berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang. PSPS Riau menang dengan skor 1-0.

PSPS kalah dalam hal penguasaan bola (41 persen) dan peluang (1 berbanding 3). Namun, mereka lebih efektif di mulut gawang lawan.

Klub asal Riau itu unggul berkat gol Muhammad Sanjaya. Ia menjebol gawang lawan pada menit ke-73, memanfaatkan umpan Rendi Saputra.

PSPS meraih kemenangan keduanya, sekaligus bangkit setelah pekan sebelumnya dikalahkan Sriwijaya FC 0-3. Kini mereka menempati posisi kedua klasemen denga nilai 7, tertinggal 2 poin dari Sirijaya.

PSMS Medan mengalami kekalahan pertamanya. Mereka sejauh ini baru sekali menang. Kini, tim itu berada du posisi ketiga klasemen dengan nilai 5.

Jadwal Liga 2 berikutnya Rabu ini, 20 Oktober 2021:

18:15 Semen Padang vs Babel United

20:30 Persewar vs Persiba Balikpapan.

Jadwal Kamis, 21 Oktober 2021

15:15 Sriwijaya FC vs KS Tiga Naga (ditunda).

Hasil pekan 4 Liga 2 2021-2022:

Persijap vs PSCS Cilacap 0-0

Perserang vs Persekat 1-3

Persis Solo vs Hizbul Wathan 2-1

Martapura Dewa United vs PSKC Cimahi 2-0

PSG Pati FC vs PSIM Yogyakarta 0-2

RANS Cilegon FC vs Badak Lampung 1-0

Mitra Kukar vs Kalteng Putra 2-0.