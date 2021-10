Jadwal Liga 1 Kamis 21 Oktober: Persebaya vs Persela Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2021-2022 pada Kamis, 21 Oktober, akan menyajikan dua pertandingan pekan kedelapan.

Laga Persik Kediri vs Persipura Jayapura akan berlangsung di Stadion Mohammad Subroto, Magelang, pada 18:15 WIB. Pertandingan ini akan disiarkan oleh Vidio.

Persik masih terpuruk di zona degradasi (posisi 16) dengan nilai 5 dari 7 laga, kalah selisih gol dari Persipura yang ada di atasnya. Kedua tim akan mengejar kemenangan keduanya.

Selanjutnya, pada 20:30, partai Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Laga ini akan disiarkan langsung Indosiar.

Persebaya akan berusaha menjaga tren positif setelah mengalahkan Persipura 3-1. Mereka kini menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 9.

Persela ada di urutan ke-14 dengan nilai 7. Mereka akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam dua laga terakhirnya.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan kedelapan)

Rabu, 20 Oktober 2021

Barito Putera vs PSIS Semarang (skor 0-1).

Kamis, 21 Oktober 2021

18:15 Persik Kediri vs Persipura Jayapura (Vidio)

20:30 Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan (Indosiar).

Jumat, 22 Oktober 2021

15:15 Persita Tangerang vs Tira Persikabo (Vidio)

18:15 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

20:45 Borneo FC vs PSM Makassar (Vidio)

20:45 Madura United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Sabtu, 23 Oktober 2021

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Arema FC (Indosiar).

20:45 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar)

Klasemen Liga 1

(twitter/@Liga1Match)



