Klasemen Liga 1 Pekan Ke-8 Setelah Persik Kediri Kalahkan Persipura Jayapura 4-2

TEMPO.CO, Jakarta - Persik Kediri berhasil mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 4-2 pada pekan kedelapan Liga 1 di Stadion Moch Subroto, Magelang, Kamis, 21 Oktober 2021.

Kalah dalam penguasaan bola, Persik Kediri tampil efektif di depan gawang lawan. Mereka meraih dua gol lewat Youssef Ezzejjari Lhasnaoui pada menit ke-21 dan 89. Gol lainnya dicetak Faris Aditama (39) dan dari gol bunuh diri Takuya Matsunaga (41).

Gol Persipura Jayapura dicetak Todd Rivaldo Albert Ferre (16) dan bunuh diri Vava Mario Yagalo (64).

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Persik musim ini, yang pertama dalam limaga laga terakhir. Mereka menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 8.

Persipura gagal empat laga terakhirnya, termasuk tiga kali kalah. Tim asuhan Jacksen Tiago itu kini menempati posisi ke-16 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 5.

Malam ini, mulai 20.30 WIB, akan hadir laga Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan kedelapan)

Rabu, 20 Oktober 2021

Barito Putera vs PSIS Semarang (skor 0-1).

Kamis, 21 Oktober 2021

Persik Kediri vs Persipura Jayapura 4-2

20:30 Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan (Indosiar).

Jumat, 22 Oktober 2021

15:15 Persita Tangerang vs Tira Persikabo (Vidio)

18:15 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

20:45 Borneo FC vs PSM Makassar (Vidio)

20:45 Madura United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Sabtu, 23 Oktober 2021

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Arema FC (Indosiar).

20:45 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar)

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Menang 1 PSIS 8 8 18 2 Bhayangkara 7 4 16 3 Persib Bandung 7 4 13 4 Arema 7 4 12 5 PSM Makassar 7 2 12 6 Bali United 7 2 12 7 Tira Persikabo 7 4 10 8 Persija Jakarta 7 1 10 9 Persebaya 7 0 9 10 Persita 7 0 9 11 Madura United 7 0 8 12 PSS Sleman 7 -2 8 13 Persik 8 -4 8 14 Borneo 7 -2 7 15 Persela 7 -4 7 16 Persipura 8 -6 5 17 Persiraja Aceh 7 -5 4 18 Barito Putera 8 -6 4

