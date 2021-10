Hasil Liga Europa Pekan Ke-3: Napoli, West Ham, Monaco Menang; Lazio Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Europa pekan ketiga hadir sepanjang Kamis hingga Jumat dinihari, 22 Oktober 2021. Napoli, West Ham, dan AS Monaco menang, sedangkan Lazio tertahan.

Napoli, yang berlaga di Grup C, akhirnya memetik kemenangan pertamanya. Mereka menang 3-0 saat menjamu Legia Warsawa (Polandia). Klub Liga Italia unggul berkat gol Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, dan Matteo Politano.

Ini merupakan kemenangan pertama Napoli dari tiga laga. Mereka meninggalkan dasar klasemen dan naik ke posisi kedua klasemen Grup C dengan nilai 4, tertinggal dua poin dari Legia. Leicester, yang sehari sebelumnya menang 4-3 atas Spartak Moscow ada di posisi ketiga dengan nilai 4.

Dari Grup H, West Ham United menang 3-0 saat menjamu Genk. Klub Liga Inggris itu membobol gawang lawannya yang berasal dari Belgia lewat gol Craid Dawson, Issa Diop, dan Jarrod Bowen.

West Ham yang memenangi seluruh laganya kini memuncaki klasemen dengan nilai 9. Genk, bersama Dinamo Zagreb dan Rapid Vienna, sama-sama mengemas nilai 3.

Dari Grup E, Lazio hanya bermain 0-0 dengan Marseille. Kini, tim Liga Italia itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 4, tertinggal 3 poin dari Galatasaray, yang menang 1-0 di kandang Lokomotiv Moscow.

Dari Grup B, Monaco mengalahkan PSV 2-1. Kini Monaco memuncaki klasemen dengan nilai 7, diikuti Real Sociedad (5), PSV (4) dan Strum Graz (0). Dalam laga lainnya Sociedad menang 1-0 atas Graz.

Hasil Liga Europa Pekan Ketiga

Eintracht Frankfurt vs Olympiakos Piraeus 3-1

Lokomotiv Moskow vs Galatasaray 0-1

Napoli vs Legia 3-0

PSV vs Monaco 1-2

Rangers vs Brondby 2-0

Sparta Praha vs Lyon 3-4

Sturm Graz vs Real Sociedad 0-1

West Ham vs Genk 3-0

Betis vs Bayer Leverkusen 1-1

Fenerbahce vs Antwerp 2-2

Lazio vs Marseille 0-0

Ludogorets vs Braga 0-1

Midtjylland vs Crvena zvezda 1-1

Rapid Vienna vs D. Zagreb 2-1

Spartak Moskow vs Leicester 3-4

Celtic vs Ferencvaros 2-0.

Baca Juga: AS Roma Dipermalukan Bodo/Glimt di Liga Conference

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.