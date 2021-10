Hasil Liga Conference Pekan Ketiga: AS Roma dan Tottenham Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Conference pekan ketiga hadir sepanjang Kamis malam hingga Jumat dinihari, 22 Oktober 2021. AS Roma dan Tottenham Hotspur sama-sama kalah.

AS Roma takluk 1-6 dari Bodo/Glimt dalam laga lanjutan Grup C Liga Conference di Stadion Aspmyra, Norwegia. Satu-satunya gol Roma dicetak oleh Carles Perez. Gol tuan rumah dicetak Erik Botheim (2 gol), Patrick Berg, Ola Solbakken (2 gol), dan Amahl Pellegrino.

Hasil tersebut membuat Roma disalip Bodo/Glimt dalam klasemen Grup C. Mereka menempati posisi kedua dengan nilai 6, tertinggal satu poin dari lawannya yang kini memuncaki klasemen.

Dalam pertandingan lain, Tottenham Hotspur takluk 0-1 di markas Vitesse Arnhem, Stadion GelreDome, Arnhem, Belanda. Gol tunggal Vitesse dicetak Maximilian Wittek.

Tottenham melorot ke urutan ketiga klasemen Grup G denga nilai 4, di bawah Rennes (7) dan Vitesse (6).

Hasil Liga Conference Pekan Ketiga:

Basel vs Omonia 3-1

CFR Cluj vs AZ Alkmaar 0-1

CSKA Sofia vs Zorya 0-1

Jablonec vs Randers FC 2-2

Partizan vs Gent 0-1

Slovan Bratislava vs Lincoln Red Imps 2-0

Alashkert vs LASK 0-3

Anorthosis vs Flora 2-2

Bodo/Glimt vs AS Roma 6-1

FC Copenhagen vs PAOK 1-2

Feyenoord vs Union Berlin 3-1

Maccabi Haifa vs Slavia Praha 1-0

Mura vs Rennes 1-2

Qarabag vs K. Almaty 2-1

Vitesse vs Tottenham 1-0

HJK vs Maccabi Tel Aviv 0-5.

