Jadwal Liga 1 Jumat 22 Oktober: Laga Persib dan Persija Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan kedelapan pada Jumat, 22 Oktober 2021, akan menampilkan empat pertandingan. Aksi Persib Bandung dan Persija Jakarta dalam laga berbeda akan disiarkan Indosiar.

Persib akan menghadapi PSS Sleman mulai 18:15 WIB. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Manahan Solo.

Persib Bandung akan berusaha mempertahankan status tak terkalahkan. Mereka juga baru mengakhiri rentetan empat hasil seri dengan kemenangan 2-0 atas Bhayangkara FC.

Kini, tim asuhan Robert Alberts itu menempati posisi ketiga klasmen dengan nilai 13. Mereka tertinggal lima angka dari PSIS Semarang di puncak klasemen.

PSS Sleman akan tampil percaya diri setelah pekan lalu mampu mengalahkan Barito Putera 3-2. Kemenangan kedua tersebut mengantar PSS ke posisi ke-14 klasemen.

Persija Jakarta akan melawan Madura United di Stadion Moch Subroto, Magelang. Laga ini akan berlangsung mulai 20:45 WIB.

Persija Jakarta baru saja dikalahkan Arema FC 0-1 dan kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 10. Mereka unggul dua poin dari Madura United, yang terus ditahan lawannya dalam tiga laga terakhir.

Selain kedua laga itu, pada 15:15 WIB, akan hadir Persita Tangerang vs Tira Persikabo di Stadion Moch Subroto, Magelang. Pada 20:45 WIB juga akan berlanngsung laga Borneo FC vs PSM Makassar di Stadion Manahan Solo. Kedua laga ini akan disiarkan Vidio.

Hasil dan Jadwal Liga 1(Pekan kedelapan)

Rabu, 20 Oktober 2021

Barito Putera vs PSIS Semarang (skor 0-1).

Kamis, 21 Oktober 2021

Persik Kediri vs Persipura Jayapura 4-2

Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan 1-1.

Jumat, 22 Oktober 2021

15:15 Persita Tangerang vs Tira Persikabo (Vidio)

18:15 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

20:45 Borneo FC vs PSM Makassar (Vidio)

20:45 Madura United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Sabtu, 23 Oktober 2021

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Arema FC (Indosiar).

20:45 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar)

Klasemen Liga 1