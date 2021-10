Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Ada Manchester United Vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Manchester United vs Liverpool akan menjadi sajian utama pada jadwal Liga Inggris pekan kesembilan yang dimulai pada Sabtu dini hari nanti. Dua tim yang berada di papan atas, Manchester United dan Brighton City juga akan bertemu.

Manchester United yang pada laga pekan lalu dikalahkan oleh Leicester City 2-4 akan menjamu Liverpool yang memiliki rekor belum terkalahkan di semua kompetisi. Kekalahan dari Leicester itu membuat skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer kini terlempar ke posisi keenam klasemen.

Sementara Liverpool berada di posisi kedua, menempel ketat Chelsea yang berada di puncak dengan jarak hanya satu angka. Skuad asuhan Jurgen Klopp memiliki kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Pimpinan klasemen Chelsea cukup beruntung karena hanya akan menghadapi juru kunci Norwich City. Skuad asuhan Thomas Tuchel bisa memperlebar jaraknya di klasemen jika Liverpool gagal menang dari Manchester United sementara mereka meraih kemenangan dari Norwich.

Chelsea juga diuntungkan karena pesaing kuat mereka lainnya, Manchester City, akan menghadapi tim kuda hitam Brighton & Hove Albion yang kini menempati posisi keempat. Manchester City kini menempati posisi ketiga dengan perolehan 17 angka, berjarak dua angka dari Chelsea.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-9 yang akan dimulai pada Sabtu dini hari nanti:

Sabtu, 23 Oktober 2021:

02.00 WIB - Arsenal vs Aston Villa

18.30 WIB - Chelsea vs Norwich City

21.00 WIB - Crystal Palace vs Newcastle

21.00 WIB - Leeds United vs Wolves

21.00 WIB - Everton vs Watford

21.00 WIB - Southampton vs Burnley

23.30 WIB - Brighton & Hove Albion vs Manchester City

Ahad, 24 Oktober 2021

20.00 WIB - West Ham vs Tottenham Hotspur

20.00 WIB - Brentford vs Leicester City

22.30 WIB - Manchester United vs Liverpool.

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Inggris pekan ke-9 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Tim-tim besar seperti Chelsea, Manchester United, Liverpool dan Manchester City harus mewaspadai faktor kelelahan pada akhir pekan ini. Pasalnya, mereka akan menjalani laga ketiga dalam tujuh hari terakhir. Setelah itu, mereka juga masih akan dihadang dengan laga di ajang Piala Carabao pada pertengahan pekan depan.



