Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini, Ada El Clasico Barcelona Vs Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-10 yang dimulai pada Sabtu besok, 23 Oktober 2021, akan diwarnai laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid. Juara bertahan Atletico Madrid juga harus menghadapi laga berat karena menjamu pimpinan klasemen sementara Real Sociedad.

Barcelona harus menjamu musuh bebuyutannya Real Madrid dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Skuad asuhan Ronald Koeman sebenarnya mengantongi dua kemenangan beruntun dari Valencia di Liga Spanyol dan Dynamo Kiev di Liga Champions, akan tetapi performa Blaugrana dinilai masih belum cukup meyakinkan.

Sementara Real Madrid berhasil menunjukkan performa gemilang. Pada Rabu kemarin, mereka baru saja menang besar 5-0 atas Shakhtar Donetsk.

Perebutan posisi papan atas juga akan diramaikan dengan laga Atletico Madrid vs Real Sociedad. Atletico yang berstatus juara bertahan Liga Spanyol Rabu kemarin baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Liverpool di Liga Champions.

Real Sociedad yang menempati posisi puncak klasemen dini hari tadi menang tipis 1-0 atas SK Sturm Graz di Liga Europa.

Sevilla yang kini menempati posisi ketiga klasemen berpeluang menyodok ke puncak klasemen memanfaatkan pertemuan empat tim besar itu. Skuad asuhan Julen Lopetegui cukup beruntung karena hanya akan menghadapi tim di posisi ke-18 Levante yang belum meraih satu pun kemenangan musim ini.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-10:

Sabtu, 23 Oktober 2021:

02.00 WIB - Osasuna Vs Granada

19.00 WIB - Valencia vs Mallorca

21.15 WIB - Cadiz vs Alaves

23.30 WIB - Elche vs Espanyol

Ahad, 24 Oktober 2021

02.00 WIB - Athletic Bilbao vs Villarreal

19.00 WIB - Sevilla vs Levante

21.15 WIB - Barcelona vs Real Madrid

23.30 WIB - Real Betis vs Rayo Vallecano

Senin, 25 Oktober 2021

02.00 WIB - Atletico Madrid vs Real Sociedad

Selasa, 26 Oktober 2021

02.00 WIB - Getafe vs Celta Vigo

Seluruh laga pada jadwal Liga Spanyol pekan ke-10 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Barcelona, Real Madrid, Sevilla dan Atletico Madrid harus menghemat tenaga mereka karena tengah pekan kembali akan menjalani pertandingan.



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.