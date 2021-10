Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, Ada Inter Milan Vs Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas antara Inter Milan vs Juventus akan mengisi jadwal Liga Italia akhir pekan ini. Dua tim papan atas Napoli dan AS Roma juga akan bertarung.

Inter Milan yang berstatus juara bertahan akhir pekan lalu menelan kekalahan perdananya di Liga Italia. Mereka dibungkam Lazio 1-3 di Stadion Olimpico, Roma. Skuad asuhan Simone Inzaghi berhasil bangkit dengan meraih kemenangan 3-1 dari Sheriff Tiraspol di Liga Champions Rabu kemarin.

Juventus yang akan menjadi lawannya saat ini tengah bangkit. Skuad asuhan Massimiliano Allegri sempat menuai hasil buruk di awal musim namun berhasil meraih empat kemenangan beruntun di Liga Italia. Pada Kamis kemarin, Si Nyonya Tua juga berhasil membungkam Zenit St Petersburg di Liga Champions.

Laga panas juga akan tersaji antara AS Roma vs Napoli. Skuad Serigala Ibu Kota tengah limbung setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Anak asuh Jose Mourinho menelan kekalahan 0-1 dari Juventus pada akhir pekan lalu dan dibungkam tim asal Norwegia, FK Bodo Glimt di ajang LIga Conference Kamis kemarin.

Hal itu jelas akan menguntungkan Napoli yang merupakan pemuncak klasemen Liga Italia saat ini. Anak asuh Luciano Spaletti memiliki catatan selalu menang dari delapan laga terakhir. Pada dini hari tadi, Napoli juga menang 3-0 dari Legia Warsawa di Liga Europa.

Sementara AC Milan yang berada di posisi kedua klasemen siap menyalip Napoli jika gagal menang dari AS Roma. Milan hanya akan menghadapi Bologna. Akan tetapi anak asuh Stefano Pioli harus bangkit karena Rabu kemarin baru saja dikalahkan oleh FC Porto di Liga Champions.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-9:

Jumat, 22 Oktober 2021

23.30 WIB - Torino vs Genoa

Sabtu, 23 Oktober 2021

01.45 WIB - Sampdoria vs Spezia

20.00 WIB - Salernitana vs Empoli

23.00 WIB - Sassuolo vs Venezia

Ahad, 24 Oktober 2021

01.45 WIB - Bologna vs AC Milan

17.30 WIB - Atalanta vs Udinese

20.00 WIB - Verona vs Lazio

20.00 WIB - Fiorentina vs Cagliari

23.00 WIB - AS Roma vs Napoli

Senin, 25 Oktober 2021

01.45 WIB - Inter Milan vs Juventus

Seluruh laga pada jadwal Liga Italia Seri A pekan ke-9 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Inter Milan, Juventus, AC Milan, Napoli dan Atalanta harus mewaspadai faktor kelelahan karena mereka baru saja bermain pada tengah pekan ini.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.