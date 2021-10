Jadwal Liga Prancis Pekan Ke-11: Marseille vs PSG, Menanti Gol Perdana Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Prancis pekan ke-11 akan hadir sepanjang akhir minggu ini. Pertandingan Marseille vs PSG akan menjadi daya tarik utama.

Pertandingan Marseille vs PSG akan berlangsung pada Senin dinihari WIB. PSG saat ini masih mapan di puncak klasemen dengan nilai 27, unggul 10 poin dari Marseille yang ada di posisi ketiga.

Lionel Messi akan tampil, bersama Kylian Mbappe. Neymar masih diragukan akan bisa tampil karena cedera.

Messi dan Mbappe sama-sama mencetak gol saat PSG menang 3-2 atas Leipzig di Liga Champions tengah pekan ini. Messi saat itu memborong dua gol.

Meski sudah mencetak tiga gol di Liga Champions, Messi belum mampu membuka kran golnya di Liga Prancis. Karena itu aksi dia akan sangat dinantikan dalam pertandingan ini.

PSG jauh lebih diunggulkan atas Marseille. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, mereka mampu menang empat kali.

Jadwal Liga Prancis akhir pekan ini juga akan menyajikan laga Lille vs Brest, Nice vs Lyon, dan AS Monaco vs Montpellier.

Jadwal Liga Prancis

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

Sabtu, 23 Oktober 2021

02:00 St Etienne vs Angers

22:00 Nantes vs Clermont.

Ahad, 24 Oktober 2021

02:00 Lille vs Brest

18:00 Nice vs Lyon

20:00 Lens vs Metz

20:00 Reims vs Troyes

20:00 Rennes vs Strasbourg

20:00 Lorient vs Bordeaux

22:00 AS Monaco vs Montpellier.

Senin, 25 Oktober 2021

01:45 Marseille vs PSG (RCTI+).

Klasemen Liga Prancis

