Jadwal Bola Live Jumat Malam 22 Oktober: Ada Arsenal vs Aston Villa

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dinihari WIB, 23 Oktober 2021, menghadirkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Di Liga Inggris akan berlangsung laga Arsenal vs Aston Villa. Partai pekan kesembilan ini akan digelar mulai 02:00 WIB, dengan disiarkan Mola TV.

Kedua tim sama-sama ada di papan tengah klasemen. Arsenal di posisi ke-12 dengan nilai 11, hanya unggul satu poin dari Aston Villa yang ada di bawahnya. Kedua tim sama-sama gagal menang dalam dua laga terakhirnya: Arsenal terus seri dan Villa terus kalah.

Dari arena Liga Italia, akan tersaji dua laga, yakni Torino vs Genoa dan Sampdoria vs Spezia. Pertandingan Sampdoria vs Spezia dijadwalkan akan disiarkan RCTI.

Dalam klasemen Liga Italia, Torino menempati posisi terbaik di antara keempat tim yang akan berlaga. Mereka ada di posisi ke-12 dengan nilai 8, diikuti Spezia (posisi 16, 7 poin), Sampdoria (posisi 17, 6 poin) dan Genoa (posisi 16, 6 poin).

Dari Liga Spanyol, malam ini akan hadir laga Osasuna vs Granada. Liga Jerman menampilkan Mainz vs Augsburg. Sedangkan di Liga Prancis ada laga Saint Etienne vs Angers.

Jadwal bola Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 23 Oktober 2021:

Liga Inggris

(Pekan kesembilan)

02:00 Arsenal vs Aston Villa (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan kesembilan)

23:30 Torino vs Genoa (Jumat malam, Bein Sport)

01:45 Sampdoria vs Spezia (RCTI).

Liga Jerman

(Pekan kesembilan)

01:30 Mainz vs Augsburg (Mola TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-10)

02:00 Osasuna vs Granada (Bein Sport)

Liga Prancis

(Pekan ke-11).

02:00 Saint Etienne vs Angers (Bein Sport).

