Hasil Liga 1 Pekan Ke-8 Jumat: Persita Tangerang Kalahkan Tira Persikabo 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persita Tangeran vs Tira Persikabo hadir pada pekan kedelapan Liga 1 di Stadion Moch Soebroto, Kota Magelang, Jumat, 22 Oktober 2021. Persita memenangi laga ini dengan skor 2-1.

Kedua gol Persita Tangerang diborong pemain asal Brasil, Harrison. Gol pertamanya, pada menit ke-22, tercipta berkat asis Alex Dos Santos. Sedangkan gol keduanya, pada menit ke-33, tercipta setelah meneruskan umpan Irsyad Maulana.

Tira Persikabo meraih satu gol lewat Ciro Alves pada menit ke-82.

Persita sebenarnya kalah jauh dalam penguasaan bola (37 persen). Namun mereka memiliki lebih banyak peluang (5 berbanding 4) dan lebih efektif dalam memanfaatkannya menjadi gol.

Persita meraih kemenangan ketiganya atau yang pertama dalam lima laga terakhir. Kini tim asuhan Widodo C Putro itu menempati posisi ketujuh dengan nilai 12.

Tira Persikabo gagal menjaga kebangkitannya setelah pekan lalu mengalahkan Borneo FC. Kini mereka menempati posisi kedelapn dengan nilai 10.

Pada Jumat ini, masih ada tiga laga Liga 1 lain yang akan berlangsung. Pada 18:15 WIB ada partai Persib Bandung vs PSS Sleman. Sedangkan pada 20:45 WIB, akan berlangsung laga Borneo FC vs PSM Makassar dan Madura United vs Persija Jakarta.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan kedelapan)

Rabu, 20 Oktober 2021

Barito Putera vs PSIS Semarang (skor 0-1).

Kamis, 21 Oktober 2021

Persik Kediri vs Persipura Jayapura 4-2

Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan 1-1.

Jumat, 22 Oktober 2021

Persita Tangerang vs Tira Persikabo 2-1.

18:15 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

20:45 Borneo FC vs PSM Makassar (Vidio)

20:45 Madura United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Sabtu, 23 Oktober 2021

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Arema FC (Indosiar).

20:45 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar).