Hasil Liga 1: Babak Pertama Persib Bandung vs PSS Sleman, Skor Masih 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persib Bandung vs PSS Sleman hadir pada pekan kedelapan Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 22 Oktober 2021.

Pada babak pertama PSS Sleman unggul 1-0. Keunggulan itu dipastikan oleh gol Nemanja Kojic pada menit ke-34. (Catatan: laga ini akhirnya dimenangi Persib dengan skor 4-2)

GOL! @PSSleman. Nemanja Kojic berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan bola liar PERSIB Bandung 0-1 PSS Sleman.#BRILiga1 #BangkitBersama #DukungDariRumah pic.twitter.com/PRDP7Laj8w — BRI Liga 1 (@Liga1Match) October 22, 2021

Sepanjang babak pertama ini, Persib unggul dalam hal penguasaan bola (55 persen). Mereka juga unggul dalam hal peluang (4 berbanding 2), namun kalah efektif dalam penyelesaian akhir.

Susunan Pemain

Persib Bandung (4-3-3): Teja Paku Alam; Henhen Herdiana, Ahmad Jufrianto, Nick Kuipers, Zalnando; Dedi Kusnandar, Marc Klok, Mohammed Rashid; Febri Hariyadi, Ezran Walian, Frets Butuan.

PSS Sleman (4-3-3): Miswar Saputra; Bagus Nirwanto, Asyraq Gufran, Mario Maslac, Samsul Arifin; Kim Kurniawan, Misbakus Solikhin, Eduardo Junior; Irfan Jaya, Nemanja Kojic, Irkham Milla.

Dalam laga ini, Persib berusaha menjaga tren positifnya. Mereka baru menutup rentetan empat hasil seri dengan kemenangan atas Bhayangkara FC (2-0). Mereka sejauh ini belum terkalahkan.

PSS Sleman juga berusaha menjaga performanya. Mereka baru meraih kemenangan keduanya, dengan skor 3-2 atas Barito Putera.

Dalam lima pertemuan antara kedua tim, Persib menang tiga kali dan tiga laga lainnya berakhir seri. Pada Liga 1 2019, Persib menang 2-1 di kandang sendiri dan meraih hasil 1-1 di kandang PSS.

Sebelumnya, pada pertandingan sore hari, Persita Tangeran mengalahkan Tira Persikabo 2-1 di Stadion Moch Soebroto, Magelang. Kedua gol Persita diborong pemain asal Brasil, Harrison. Sedangkan Gol Tira Persikabo dicetak Ciro Alves pada.

Persita meraih kemenangan ketiganya atau yang pertama dalam lima laga terakhir. Kini tim asuhan Widodo C Putro itu menempati posisi ketujuh dengan nilai 12.

Tira Persikabo gagal menjaga kebangkitannya setelah pekan lalu mengalahkan Borneo FC. Kini mereka menempati posisi kedelapan dengan nilai 10.

Pada Jumat malam ini, masih ada dua laga Liga 1 yang akan berlangsung. Pada 20:45 WIB akan berlangsung laga Borneo FC vs PSM Makassar dan Madura United vs Persija Jakarta.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan kedelapan)

Rabu, 20 Oktober 2021

Barito Putera vs PSIS Semarang (skor 0-1).

Kamis, 21 Oktober 2021

Persik Kediri vs Persipura Jayapura 4-2

Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan 1-1.

Jumat, 22 Oktober 2021

Persita Tangerang vs Tira Persikabo 2-0

18:15 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

20:45 Borneo FC vs PSM Makassar (Vidio)

20:45 Madura United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Sabtu, 23 Oktober 2021

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Arema FC (Indosiar).

20:45 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar).