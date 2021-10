Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-9: Arsenal Kalahkan Aston Villa 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris pekan kesembilan di Emirates Stadium, Sabtu dinihari, 23 Oktober 2021.

Arsenal, yang tertahan dalam dua laga sebelumnya, tampil dominan. Mereka meraih gol pertamanya lewat Thomas Partey pada menit ke-23. Gol ini menjadi menjadi gol pertama Partey sepanjang kariernya bersama The Gunners.

Pierre-Emerick Aubameyang sempat gagal mencetak gol dari titik penalti pada injury time babak pertama. Namun, ia kemudian mampu memanfaatkan bola rebound menjadi gol.

Emile Smith Rowe mencetak gol ketiga Arsenal pada menti ke-56, memanfaatkan assist Aubameyang. Pemain pengganti Villa, Jacob Ramsey, mengubah skor menjadi 3-1 dengan golnya pada menti ke-82.

Kemenangan keempat dalam 9 laga ini mengantar Arsenal masuk 10 besar. Tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 14.

Aston Villa, yang menelan kekalahan ketiga secara beruntun, menempati posisi ke-13 dengan nilai 10.

Jadwal Liga inggris pekan kesembilan Sabtu malam ini akan menyajikan laga Everton vs Watford, Leeds United vs Wolves, dan Southampton vs Burnley. Selain itu ada Brentford vs Manchester City yang akan tayang live di SCTV.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

Sabtu, 23 Oktober 2021

Arsenal vs Aston Villa 3-1

18:30 Chelsea vs Norwich City

21:00 Crystal Palace vs Newcastle United

21:00 Everton vs Watford

21:00 Leeds United vs Wolves

21:00 Southampton vs Burnley

23:30 Brentford vs Manchester City (SCTV).

Ahad, 24 Oktober 2021

20:00 Brentford vs Leicester City

20:00 West Ham United vs Tottenham

22:30 Manchester United vs Liverpool (SCTV).

Klasemen Liga Inggris