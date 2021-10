Jadwal Bola Sabtu 23 Oktober: Liga 1, Chelsea, Man City, AC Milan, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Ahad dinihari, 24 Oktober 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari arena Liga 1 Indonesia ada dua laga pekan kedelapan yang sama-sama disiarkan Indosiar. Kedua laga itu adalah Persiraja Banda Aceh vs Arema FC dan Bali United vs Bhayangkara FC.

Liga Inggris akan menghadirkan laga pekan kesembilan. Malam ini laga Chelsea vs Norwich City disiarkan Mila TV, sedangkan partai Brentford vs Manchester City live di SCTV.

Dari Liga Italia akan tersaji laga pean kesembilan. Malam ini ada Salernitana vs Empoli, Sassuolo vs Venezia, serta Bologna vs AC Milan.

Liga Spanyol akan menampilkan jadwal Valencia vs Mallorca, Sevilla vs Levante, dan Athletic Bilbao vs Villarreal. Liga Jerman menghadirkan Bayern Munchen vs Hoffenheim. Sedangkan Lille vs Brest akan mewarnai Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Sabtu, 23 Oktober 2021

Liga 1

(Pekan kedelapan)

18:15 Persiraja vs Arema FC (Indosiar)

20:45 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar)

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

18:30 Chelsea vs Norwich City

21:00 Crystal Palace vs Newcastle United

21:00 Everton vs Watford

21:00 Leeds United vs Wolves

21:00 Southampton vs Burnley

23:30 Brentford vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

(Pekan kesembilan, live Bein Sport)

20:00 Salernitana vs Empoli

23:00 Sassuolo vs Venezia.

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

20:30 RB Leipzig vs Greuther Furt

20:30 Bielefeld vs Borussia Dortmund

20:30 Wolfsburg vs Freiburg

20:30 Bayern Munchen vs Hoffenheim

23:30 Hertha Berlin vs Munchengladbach.

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

19:00 Valencia vs Mallorca

21:15 Cadiz vs Alaves

23:30 Sevilla vs Levante.

Liga Prancis

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

02:00 Saint Etienne vs Angers

22:00 Nantes vs Clermont.

Ahad, 24 Oktober 2021

Liga Italia

(Pekan kesembilan, live Bein Sport)

01:45 Bologna vs AC Milan.

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

02:00 Ath Bilbao vs Villarreal.

Liga Prancis

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

02:00 Lille vs Brest.