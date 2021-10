Jadwal Siaran Langsung Liga 2 Pekan Kelima dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 akan memasuki pekan kelima. Rangkaian pertandingannya akan dimulai Senin, 25 Oktober 2021.

Pekan ini antara lain akan ada laga PSCS Cilacap vs Persis Solo, PSKC Cimahi vs RANS Cilegon FC, Hizbul Wathan vs PSG Pati dan PSMS Medan vs Sriwijaya FC.

Jadwal Liga 2 Pekan Kelima

Senin, 25 Oktober 2021

15:15 Persekat Tegal vs Martapura Dewa United (Vidio)

18:15 PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara (Ochannel)

20:30 Badak Lampung vs Perserang Serang (Vidio)

20:45 Hizbul Wathan vs PSG Pati FC (Vidio).

Selasa, 26 Oktober 2021

15:15 PSCS Cilacap vs Persis Solo (Ochannel)

18:15 PSKC Cimahi vs RANS Cilegon FC (Ochannel).

Rabu, 27 Oktober 2021

15:15 PSBS Biak vs Persewar (Vidio)

18:15 Babel United vs PSPS Riau (Vidio).

Kamis, 28 Oktober 2021

15:15 KS Tiga Naga vs Semen Padang (Vidio)

15:15 Persiba Balikpapan vs Mitra Kukar (Vidio)

18:15 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (Vidio)

20:30 Kalteng Putra vs Sulut United (Vidio).

Klasemen Liga 2