Klasemen Liga Inggris Pekan Kesembilan Setelah Chelsea Cukur Norwich 7-0

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea berpesta gol dalam laga pekan kesembilan Liga Inggris. The Blues mencukur Norwich City dengan skor 7-0 dalam pertandingan di Stamford Bridge, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Chelsea langsung menggebrak dan sudah unggul saat laga baru berlangsung delapan menit, lewat gol Mason Mount. Pemain sama masih mencetak gol lain pada menit ke-82 dan 86. Ia juga melengkapi tiga golnya dengan satu assist.

Gol The Blues lainnya dicetak Callum Hudson-odoi (19), Reece James (42), Ben Chilwell (51), dan gol bunuh diri Max Aarons (58).

Norwich harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-65. Mereka kehilangan Benjamin Gibson yang mendapat kartu kuning kedua.

Chelsea dominan dalam penguasaan bola (62 persen). Tim asuhan Thomas Tuchel itujuga unggul jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang (13 berbanding 1).

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Chelsea. Mereka makin mapan di puncak klasemen dengan nilai 22, unggul 4 poin dari Liverpool.

Norwich belum mampu meraih kemenangan dalam 9 laga. Tim itu terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 2.

Lanjutan jadwal Liga Inggris malam ini antara lain akan menyajikan laga Everton vs Watford, Leeds United vs Wolves, Southampton vs Burnley, dan Brentford vs Manchester City.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris Pekan Kesembilan

Sabtu, 23 Oktober 2021

Arsenal vs Aston Villa 3-1

Chelsea vs Norwich City 7-0

21:00 Crystal Palace vs Newcastle United

21:00 Everton vs Watford

21:00 Leeds United vs Wolves

21:00 Southampton vs Burnley

23:30 Brentford vs Manchester City (SCTV).

Ahad, 24 Oktober 2021

20:00 Brentford vs Leicester City

20:00 West Ham United vs Tottenham

22:30 Manchester United vs Liverpool (SCTV).

