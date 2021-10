Klasemen Liga 1 Setelah Jadwal Pekan Ke-8 Tuntas: Bhayangkara FC di Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan 2-1 yang diraih Bhayangara FC atas Bali United, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu, 24 Oktober 2021, menutup rangkaian jadwal Liga 1 pekan kedelapan.

Bhayangkara FC meraih gol lewat penalti Anderson Salles dan aksi Muhammad Hargianto. Gol Bali United diceploskan Ilija Spasojevic.

Bali United harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-60. Mereka kehilangan Willian karena mendapat kartu kuning kedua.

Kemenangan ini menjadi kebangkitan bagi Bhayangkara FC yang sebelumnya dikalahkan Persib Bandung 0-2. Kini mereka kembali naik ke puncak klasemen dengan nilai 19, unggul satu angka dari PSIS Semarang, yang sempat naik ke puncak klasemen setelah menang 1-0 atas Barito Putera.

Persib Bandung, yang pekan ini menang 4-1 atas PSS Sleman, menempati posisi ketiga dengan nilai 16. Dalam laga berikutnya, Persib akan melawan PSIS Semarang.

Pekan ini, Persija Jakarta menang 3-2 atas Madura United. Mereka menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 13, tertinggal dua poin dari Arema FC yang baru mengalahkan Persiraja Banda Aceh 2-0.

Hasil Liga 1 Pekan Kedelapan

Barito Putera vs PSIS Semarang 0-1

Persik Kediri vs Persipura Jayapura 4-2

Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan 1-1

Persita Tangerang vs Tira Persikabo 2-0

Persib Bandung vs PSS Sleman 4-2

Borneo FC vs PSM Makassar 2-1

Madura United vs Persija Jakarta 2-3

Persiraja Banda Aceh vs Arema FC 0-2

Bali United vs Bhayangkara FC 1-2.

Klasemen Liga 1