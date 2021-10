Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-9: Chelsea dan Man City Menang, Everton Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah jadwal pekan kesembilan Liga Inggris tersaji pada Sabtu malam, 23 Oktober 2021. Chelsea dan Manchester City menang dengan skor meyakinkan, sedangkan Everton kalah telak.

Chelsea berpesta gol dan mencukur Norwich City dengan skor 7-0 dalam pertandingan di Stamford Bridge. Mereka meraih tiga gol dari Mason Mount. Sedangkan gol lainnya dicetak Callum Hudson-odoi (19), Reece James (42), Ben Chilwell (51), dan gol bunuh diri Max Aarons (58).

Norwich harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-65. Mereka kehilangan Benjamin Gibson yang mendapat kartu kuning kedua.

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Chelsea. Mereka makin mapan di puncak klasemen dengan nilai 22, unggul 4 poin dari Liverpool. Norwich, yang belum mampu meraih kemenangan, terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 2.

Dalam laga lainya, Manchester City menang 4-1 saat berlaga di kandang Brighton. Phil Foden memborong dua gol, yang dilengkapi torehan Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Gol Brighton dicetak Alexis Mac Allister dari titik penalti.

Kemenangan kedua secara beruntun itu mengantar Man City ke posisi kedua. Mereka mengemas nilai 20, unggul dua gol dari Liverpool yang baru akan bermain melawan Manchester United malam nanti. Brighton ada di posisi keempat dengan nilai 15.

Dalam laga lain, Everton dipermalukan 2-5 saat menjamu Watford. Ini jadi kekalahan kedua mereka, sedangkan Watford bangkit dari tiga laga tanpa kemenangan.

Everton kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 14, unggul 4 poin dari Watford di posisi ke-14.

Liga Inggris Pekan Kesembilan

Hasil Sabtu, 23 Oktober 2021

Arsenal vs Aston Villa 3-1

Chelsea vs Norwich City 7-0

Crystal Palace vs Newcastle United 1-1

Everton vs Watford 2-5

Leeds United vs Wolves 1-1

Southampton vs Burnley 2-2

Brentford vs Manchester City 1-4.

Jadwal Ahad, 24 Oktober 2021

20:00 Brentford vs Leicester City

20:00 West Ham United vs Tottenham

22:30 Manchester United vs Liverpool (SCTV).

Klasemen Liga Inggris