Klasemen Liga Italia Pekan Ke-9: AC Milan Kudeta Posisi Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan naik ke puncak klasemen Liga Italia setelah menang 4-2 atas Bologna dalam lanjutan laga pekan kesembilan di Stadion Renato Dall'Ara, Ahad dinihari WIB. Dalam laga lain, Empoli dan Sassuolo meraih kemenangan.

Dalam laga itu, AC Milan memimpin dua gol lewat Rafael Leao dan Davide Calabria pada babak pertama. Bologna sudah kehilangan Adama Soumaoro sejak menit ke-20.

Menghadapi sepuluh pemain Bologna, Milan malah kehilangan keunggulan. Gol bunuh diri Zlatan Ibrahimovic yang diikuti gol Musa Barrow membuat skor jadi 2-2.

Bologna mendapat kartu merah kedua tak lama setelah menyamakan kedudukan. Namun, Milan harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk mengunci kemenangan lewat dua gol yang dibuat Ismael Bennacer dan Ibrahimovic.

Milan memuncaki klasemen dengan 25 poin atau satu poin di atas Napoli yang baru bermain melawan AD Roma malam nanti. Bologna yang menelan tiga kekalahan dalam enam laga terakhir turun ke posisi kesembilan dengan 12 poin.

Dalam pertandingan lainnya, Sassuolo membekap Venezia 3-1 di Stadion MAPEI. Sedangkan Salernitana harus mengakui keunggulan Empoli 2-4.

Malam ini sejumlah laga menarik akan hadi pada pekan kesembilan Liga Italia, termasuk Inter Milan vs Juventus yang dijadwalkan akan disiarkan live RCTI.

Hasil dan Jadwal Liga Italia pekan ke-9:

Jumat, 22 Oktober 2021

Torino vs Genoa 3-2

Sabtu, 23 Oktober 2021

Sampdoria vs Spezia 2-1

Salernitana vs Empoli 2-4

Sassuolo vs Venezia 3-1

Bologna vs AC Milan 2-4.

Ahad, 24 Oktober 2021

17.30 WIB - Atalanta vs Udinese

20.00 WIB - Verona vs Lazio

20.00 WIB - Fiorentina vs Cagliari

23.00 WIB - AS Roma vs Napoli

Senin, 25 Oktober 2021

01.45 WIB - Inter Milan vs Juventus (RCTI).



Klasemen Liga Italia



Baca Juga: Klasemen Liga Inggris Terbaru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.