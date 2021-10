Jadwal Bola Ahad 24 Oktober: El Clasico, MU vs Liverpool, Inter vs Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 26 Oktober 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Banyak laga besar akan tersaji.

Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan big match Manchester United vs Liverpool, yang dijadwalkan akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu akan hadir pula laga Brentford vs Leicester City dan West Ham United vs Tottenham.

Dari Liga Italia akan tersaji laga Inter Milan vs Juventus yang akan disiarkan live oleh RCTI. Selain itu ada partai AS Roma vs Napoli.

Laga besar juga hadir di Liga Spanyol. Pertandingan El Clasico, Barcelona vs Real Madrid, akan hadir di Camp Nou. Selain itu ada laga Atletico Madrid vs Sociedad.

Liga Prancis menampilkan Marseille vs PSG. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan Bochum vs Frankfurt dan FC Koln vs Leverkusen.

Inilah jadwal selengkapnya:

Ahad, 24 Oktober 2021

Liga Italia

(Pekan kesembilan, live Bein Sport)

17:30 Atalanta vs Udinese

20:00 Verona vs Lazio

20:00 Fiorentina vs Cagliari

23:00 AS Roma vs Napoli.

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

20:00 Brentford vs Leicester City

20:00 West Ham United vs Tottenham

22:30 Manchester United vs Liverpool (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

19:00 Elche vs Spanyol

21:15 Barcelona vs Real Madrid

23:30 Real Betis vs Vallecano.

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

20:30 FC Koln vs Leverkusen

22:30 Stuttgart vs Union Berlin,

Liga Prancis

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

18:00 Nice vs Lyon

20:00 Lens vs Metz

20:00 Reims vs Troyes

20:00 Rennes vs Strasbourg

20:00 Lorient vs Bordeaux

22:00 AS Monaco vs Montpellier.

Senin, 25 Oktober 2021

Liga Italia

(Pekan kesembilan)

01:45 Inter Milan vs Juventus (RCTI).

Liga Prancis

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

01:45 Marseille vs PSG (RCTI+).

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

02:00 Atletico Madrid vs Sociedad

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

00:30 Bochum vs Frankfurt.

