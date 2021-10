Manchester United vs Liverpool Malam ini, The Reds Dijagokan Bisa Menang Telak

Aksi pemain Liverpool, Mohamed Salah saat berebut bola dengan pemain Manchester United, Victor Lindelof dan Luke Shaw dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Inggris, 13 Mei 2021. Liverpool berhasil menaklukkan keangkeran Stadion Old Trafford untuk pertama kali dalam rentang tujuh tahun. Pool via REUTERS/Peter Powell