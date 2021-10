Hasil Liga Italia: AS Roma vs Napoli Imbang 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Laga AS Roma vs Napoli berakhir imbang 0-0 dalam lanjutan pekan kesembilan Serie A Liga Italia di Olimpico pada Ahad malam malam WIB, 24 Oktober.

AS Roma berusaha kembali ke jalur kemenangan di laga ini setelah dipermalukan Bode/Glimt dan Juventus.

Sementara itu Napoli berusaha melanjutkan performa positif mereka setelah mengalahkan Fiorentina, Torino dan Legia Warsawa.

Napoli mendominasi penguasaan bola, tetapi duel berlangsung cukup lamban. Sejumlah peluang muncul, tetapi buruknya penyelesaian akhir membuat pertandingan ini berakhir tanpa gol.

Hasil ini membuat I Partenopei untuk sementara bertahan di pucuk klasemen Serie A dengan raihan 25 poin dari sembilan laga, sedangkan Roma berada di posisi empat dengan koleksi 16 poin.

AS Roma berusaha menekan lebih dahulu setelah babak pertama dimulai. Mereka menebar ancaman melalui Pellegrini dan Zaniolo, tetapi sepakan dan tandukan mereka belum membuahkan hasil.

Pada menit ke-14, Osimhen sempat mendapat peluang untuk Napoli setelah melepas tembakan dari kotak penalti. Namun, bola masih bisa diblok pertahanan Roma.

Pada menit ke-27, giliran Roma mendapatkan kans mencetak gol lewat tendangan jarak dekat Abraham. Namun, bola masih belum menemui sasaran dan melenceng keluar lapangan.

Insigne mendapat kesempatan melepas tembakan juga dari dalam kotak penalti pada menit ke-42. Namun, bola masih melambung tinggi.

Tiga menit kemudian, dia kembali mengancam lewat tembakan dari sisi kiri kotak penalti yang masih bisa dihalau pemain Roma.

Laga babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata.

Kedua tim langsung tancap gas usai turun minum. Osimhen mendapat kans melepas tembakan pada menit ke-59 dari jarak dekat, yang masih bisa diblok oleh pertahanan Napoli.

Pada menit ke-63, Osimhen kembali mengancam pertahanan Roma lewat tandukannya memanfaatkan tendangan sepak pojok Zielinski. Namun, upayanya masih membentur mistar gawang.

Dua menit kemudian Mkhitaryan mengancam gawang Napoli dengan tendangan dari luar kotak penalti. Namun, bola yang mengarah ke kanan atas masih bisa dihalau kiper David Ospina.

Pada menit ke-72, Mancini mengancam gawang Napoli dengan tandukannya di tengah kotak penalti. Namun, bola masih melenceng tipis di sisi kiri gawang sang lawan.

Napoli menciptakan peluang pada menit ke-83 melalui tendangan luar kotak penalti Elsmas. Namun, Patricio masih sigap untuk menyelamatkan gawangnya.

Di sisa waktu, kedua tim tidak bisa mencetak gol dan laga pun berakhir dengan imbang 0-0.

Susunan Pemain AS Roma vs Napoli:



AS Roma (4-2-3-1): Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zanioli, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

