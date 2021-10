Jadwal Pekan Ke-9 Usai, Simak Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Italia pekan kesembilan sudah usai digelar. Laga-laga besar berujung antiklimaks.

Inter Milan hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Juventus di San Siro, Senin dinihari. Inter unggul lebih dahulu lewat gol Edin Dzeko. Juventus menyamakan kedudukan lewat gol penalti Paulo Dybala.

Hasil ini membuat Inter duduk di posisi ketiga klasemen sementara dengan torehan 18 poin dari sembilan laga. Juventus berada di peringkat enam dengan mengoleksi 15 poin.

Laga besar lain, AS Roma vs Napoli, juga berakhir imbang. Pertandingan yang berlangsny di Olimpico ini hanya membuahkan skor 0-0.

Napoli kini memuncaki klasemen dengan nilai 25, sama dengan AC Milan yang sehari sebelumnya menang 4-2 atas Bologna. AS Roma ada di posisi keempat dengan nilai 15.

Hasil Liga Italia pekan kesembilan:

AS Roma vs Napoli 0-0

Fiorentina vs Cagliari 3-0

Verona vs Lazio 4-1

Atalanta vs Udinese 1-1

Bologna vs AC Milan 2-4

Sassuolo vs Venesia 3-1

Salernitana vs empoli 2-4

Sampdoria vs spesifikasi 2-1

Torino vs Genoa 3-2.

Klasemen Liga Italia



