Klasemen Liga Spanyol Setelah El Clasico Barcelona vs Real Madrid Berakhir 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-10 sudah tuntas digelar. Banyak hasil menarik yang tersaji.

Pada Senin dinihari, 25 Oktober, ada sembilan laga yang berlangsung. Dua di antaranya menentukan posisi empat besar klasemen.

Duel El Clasico tersaji antara Barcelona dan Real Madrid di Camp Bou. Partai klasik pertama setelah kepergian Lionel Messi ini dimenangi Real Madrid dengan skor tipis 2-1.

Gol Real Madrid dicetak David Alaba dan Lucas Vazquez. Sedangkan gol Barcelona diceloskan Sergio Aguero.

Real Madrid kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 20. Barcelona di urutan kesembilan dengan nilai 15.

Posisi puncak klasemen masih ditempati Real Sociedad yang menahan Atletico Madrid 2-2. Mereka mengemas 21 gol. Atletico di posisi keempat dengan nilai 18, terpaut dua poin dari Sevilla yang ada di atasnya.

Hasil Liga Spanyol pekan ke-10:

Barcelona vs Real Madrid 1-2

Atletico Madrid vs Real Sociedad 2-2

Real Betis vs Rayo Vallecano 3-2

Sevilla vs Levante 5-3

Athletic Bilbao vs Villarreal 2-1

Elche vs Espanyol 2-2

Cadiz vs Alaves 0-2

Valencia vs Mallorca 2-2

Osasuna vs Granada CF 1-1.

Klasemen Liga Spanyol

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.